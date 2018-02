Denunciaron al hermano de Pampita por violencia de género

Victoria Garay (18) denunció públicamente a su novio Guillermo Ardohain (34), por un supuesto caso de violencia de género. Según su relato, el hermano de la modelo Pampita Ardohain (40) la maltrató física y verbalmente durante el fin de semana.



"Fui a hacer una denuncia por violencia de género. Es increíble las vueltas que te dan, aunque tengas la cara golpeada, te derivan a cualquier comisaría con tal de no tomarte la denuncia", escribió en la red social.



Más tarde, en Intrusos, el periodista Damian Rojo dio detalles sobre este momento que atraviesa la cuñada de la modelo. Garay habló con el periodista y le manifestó lo siguiente: "Hasta el viernes a la noche estuvo todo bien. Esto pasó a las 11 de la noche. Hubo una pelea en la cual me empezó a levantar el tono de voz. Le dije que no hacía falta que peleemos, que me deje en mi casa y que lo hablábamos más tranquilos. Se lo dije unas cinco veces para evitar lo que pasó".



Según el relato, las cosas terminaron mal: "Nos insultamos, que en las peleas era habitual. Empezó a gritarme. Obviamente le grité yo, y entonces me empezó a agarrar fuerte, yo queriéndomelo sacar. Empezamos con gritos y terminé con moretones en la cara y en el cuerpo", dijo Vicky.



No se ven fotos de Garay con Ardohain en la cuenta de Instagram de ella. Sin embargo, él sí conserva las imágenes de pareja. De hecho, su último posteo en la red social es del 24 de enero y ahí se los ve juntos. "Feliz pensando en los mil proyectos para toda una vida juntos y de la mano (hasta viejitos)", escribió en ese momento. Un panorama muy distinto al que vive hoy.