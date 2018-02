Fuertes rumores de crisis entre Jimena Barón y Juan Martín del Potro

No existe mayor responsabilidad que la de ser completamente libre. — Jimena Baron (@baronjimena) 5 de febrero de 2018

Las fotos juntos, el cruce de mensajes románticos y las divertidas publicaciones en las que mostraban un poco de la intimidad de la pareja, dejaron de aparecer en la redes de Jimena Barón (30) y Juan Martín del Potro (29). Y las sospechas no tardaron en llegar: ¿están atravesando una crisis?A mediados de diciembre pasado, Yanina Latorre -la misma que lanzó las primeras pistas de este amor antes de que los protagonistas confirmen el noviazgo- había sorprendido con la información que compartió en Los Ángeles de la Mañana: "Jimena y Del Potro no están en crisis, pero va a haber una crisis si sale algo a la luz", reveló, dejando entrever un posible infidelidad del tenista hacia la cantante.Sin embargo, en enero, la artista compartió en su muro una postal con Juan Martín que dejaba en claro si situación sentimental. Hasta ahora... ya que esa fue la última imagen de ellos juntos que apareció en su cuenta de Instagram, mientras que la última declaración 2.0 del deportista fue en noviembre de 2017.Por ahora, ninguno de ellos salió a confirmar ni desmentir nada, aunque Jimena fijó un sugerente tweet el 5 de febrero: "No existe mayor responsabilidad que la de ser completamente libre".¿Qué pasa entre Jimena Barón y Juan Martín del Potro?