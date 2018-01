¿Demasiado flaca?: La foto de Chechu Bonelli que causó polémica

Chechu Bonelli puso en alerta a sus seguidores al publicar una foto en bikini. La imagen de la modelo levantó la duda sobre su estado de salud.La modelo y conductora de ESPN, Cecilia "Chechu" Bonelli publicó una foto en Instagram donde se la ve en la pileta, tomando sol en bikini sobre un flotador. La imagen alertó a sus seguidores, ya que se le notan demasiado las costillas.Mientras algunas seguidoras la defendieron diciendo que se trataba de la "mala postura" de la modelo, que su "estructura física" es delgada y que "come todo el día", la mayoría de los mensajes le remarcaban que "no se ve saludable" y que no era un buen mensaje."Casi nunca comento nada pero la verdad es que me asustan estos patrones de belleza si es que esos huesos son belleza", manifestó una seguidora.Otra posteó: "Da a enferma, a desnutrida; y esto no es por contextura ella antes era delgada pero no a este extremo"."Chechu sos hermosa perooo come por favor. Da impresión esa foto. Tus brazos un palo? volveeee a la de antes", le dijo otra.