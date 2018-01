Quería quemarse "pareja" y la fotografiaron desnuda en la playa

Las olas y el viento? ?? Una publicación compartida de ? (@marianfarjat) el Ene 12, 2018 at 3:01 PST

Marian Farjat es una chica rebelde, desprejuiciada y sin pudores. Tanto es así que, en las últimas horas, comenzaron a circular fotos en las que se la puede ver completamente desnuda, disfrutando del sol en La Escondida, una de las recónditas playas de Punta del Este. Y habló al respecto con Eltrecetv.-¿Por qué decidiste hacer un desnudo total?- Fui a Punta del Este a tocar con mi hermana porque somos Djs. Estábamos en La Susana y fui a La Escondida a tomar sol porque, como uso mucha malla enteriza, trikini, triangulito, tengo muchas marcas. No estoy bien quemada. Quería quemarme pareja.-¿Y cómo terminaste fotografiada?- Fui un rato, como 40 minutos, y de pronto vi una cámara enorme que sale de un médano; existía la posibilidad de que me sacaran fotos, tampoco me importaba, porque no tengo prejuicios con mi cuerpo, es como Dios me trajo al mundo. No le estoy haciendo mal a nadie, fui a tomar sol desnuda porque ahí no había nadie.-¿Cuál fue tu reacción al ver las fotos publicadas?- Lo único que dije fue: 'Mi mama me mata, que no las vea (las fotos). Y por ahora no las vio. Sabe como soy, pero no le gusta ni le divierte que ande así, en bolas.-A diferencia de una producción fotográfica, estas son fotos absolutamente "al natural", sin retoque ¿Te gustó verte así en una revista?-La verdad es que me mataron! Eligieron las peores fotos, tengo una "zapan" de borracha (risas), y ahora encima estoy más flaca. Pero la verdad que cuando las vi me morí de la risa, el que se enoja pierde. Es mi cuerpo, es natural, no me hice las tetas, no me hice la cola y no me hice la lipo como muchas del medio; mi única cirugía es en la nariz.-Después de mostrarte tal y cómo sos ¿y¿te afectan las críticas?-No tengo ningún tipo de prejuicio con mi cuerpo, aún teniendo kilitos de más. Soy una mujer real. Me encantaría que las mujeres nos unamos más y no nos critiquemos las unas a las otras.