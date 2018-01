Nancy Pazos detalló cómo hizo para bajar 18 kilos

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Nancy Pazos estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y, en el momento del plato de entrada en "Almorzando", la periodista aclaró que no iba a comer algunos de los alimentos del menú. Así de estricta es la dieta que sigue y la hizo perder 18 kilos.



"Hace bastante tiempo que venía con el síndrome metabólico, se te dispara el colesterol, la glucosa, era una cuestión de salud. Y contacté con una doctora y me cambió la cabeza. No es magia", aclaró Pazos sobre el plan alimenticio que lleva adelante desde que dejó el "Bailando 2017".



"Consumo frutos, claras de huevo duros, nada de harinas. Lo bueno es que como todos los alimentos a lo largo de la semana. Los primeros dos días como algunas cosas y otras no, los siguientes días son muy restrictivos y los últimos tres días ya mezclo un poco todos", detalló.



"Por ejemplo, los días que no tengo que comer grasas no puedo ir a restaurantes porque vos pedís un lomo o un pescado, que parece lo más light, y a todo le ponen un poco de aceite aunque sea para cocinarlo y yo no puedo comer nada de aceite ese día. Haciendo eso en un mes bajé 10 kilos y medio", afirmó orgullosa.



Por último, Nancy señaló que "por una cuestión de salud yo no como ningún tipo de lácteos y hago dieta como si fuera celiaca".