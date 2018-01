Hola Carlos Paz !!!! ??? Una publicación compartida de Claudia Ciardone (@clauciard) el Ene 4, 2018 at 9:30 PST

Recientemente separada de Fernando, un empresario zapatero con el que vivió un intenso romance, Claudia Ciardone está enfocada en su trabajo. Como ya es usual para sus veranos, la rubia fue convocada para hacer temporada en Carlos Paz, esta vez con la comedia Clavado en París."En cada mujer vive un ángel, una bestia, una princesa, un demonio. La que despiertes es la que tendrás", escribió recientemente junto a una foto no apta para cardíacos.Mientras tanto, la actriz declaró que, si bien sigue soltera, está viviendo uno de sus mejores momentos a nivel sentimental. "Últimamente no sé qué está pasando, si es el cambio de año o qué, pero se me acercan más que nunca. Quizá mi cuerpo esté destilando muchas hormonas femeninas o una energía especial", dijo a la revista Pronto y agregó: "Tal vez sea mi buena predisposición para conocer a alguien".En este sentido, Ciardone detalló sobre los hombres que intentan conquistarla. "Últimamente me están encarando muchos chicos jóvenes, de 20 años. Pero no tienen chance, no podría tener una historia con un pibe de 20. No es mi idea", planteó.Por otro lado, Claudia contó cómo está viviendo el día a día con la soltería. "Vivo sola, con mis tres perros: Chanel, Tiffany y Valentino.Amo la ropa, por eso les puse nombres de tiendas internacionales", explicó.