Pampita invitó a Pico Mónaco al lujoso festejo de su cumpleaños

Carolina Pampita Ardohain y Juan Pico Mónaco pasaron los primeros días del año en Punta del Este, pero no estuvieron juntos. A ella se la vio muy cerca de sus tres hijos, mientras él pasaba el tiempo con amigos y familiares. De todas formas, en los últimos días comenzaron a crecer los rumores de reconciliación y fueron vistos juntos.



El 17 de enero la jurado del Bailando cumplirá 40 años y lo festejará a lo grande: 17 amigas y sus respectivas parejas viajarán con ella a Riviera Maya, México, para celebrarlo. Y la gran e inevitable pregunta es: ¿la acompañará también Pico Mónaco?



Eso le consultaron en un móvil del programa El Diario de Mariana, y ella contestó que "está invitado" pero indicó: "No te sabría decir si va a ir".



Contó que durante los últimos días se estuvieron viendo en Punta del Este porque tienen grupos de amigos en común, aunque no se animó a confesar si lograron superar la crisis en su relación.



Además, sobre el gran festejo de cumpleaños en México, contó: "Van amigas chilenas, amigas de acá y las parejas de todos. Son 17 parejas más la familia. Siempre lo festejo en Uruguay porque estamos todos de vacaciones pero quería buscar algún lugar donde pudieran ir todos a relajar, de vacaciones. Se prendieron todos e hicieron un esfuerzo enorme para pagarse el pasaje; allá está todo incluido. El hotel nos invita".