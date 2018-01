Wanda Nara y Mauro Icardi lucen sus lomazos en sus románticas vacaciones

? mi paparazzi @mauroicardi Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el Ene 9, 2018 at 6:28 PST

Antes de que se reanude la temporada en el Calcio italiano Wanda Nara y Mauro Icardi hicieron escala en Dubai y luego se dirigieron en un vuelo privado a un lujoso hotel a orillas del océano Índico.Allí aprovecharon para descansar y mostrar sus lomazos en las paradisíacas playas asiáticas. "My husband is my life. . . Love you (mi esposo es mi vida? te amo)", escribió la modelo en una foto con el futbolista. "Every love story is beautiful, but ours is my favorite (cada historia de amor es hermosa, pero la nuestra es mi favorita)", publicó en inglés -al igual que casi todas sus últimas publicaciones- junto a una imagen en la que se puede observar al delantero del Inter de espaldas.La modelo se mostró muy sexy en lencería y con una malla enteriza. Y su marido, también en inglés, le dedicó una romántica declaración: "Every moment I spend with you, is like a beautiful dream come true (cada momento que paso con vos, es como un hermoso sueño convirtiéndose en realidad)".