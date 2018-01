Susana Giménez vende una mansión en Punta del Este: Mirá cuánto cuesta

A la hora de planear sus vacaciones, de pensar en su descanso, los lugares preferidos de Susana Giménez son Miami y Punta del Este. Luego de finalizar su programa, apenas comienza el verano, diagrama sus días de playa en estos dos lugares. Claro, como es una de las figuras más buscada, prefiere no exponerse y alejarse de todo.Con la intención de no ser interrumpida, de no tener vecinos cerca, empezó a construir una chacra alejada de la ciudad, en el medio de la nada, llamada La tertulia. Para estar ella y nada más. Una impresionante mansión que le llevó un buen tiempo poder habitar hasta que se la hicieron a su medida y con todas las comodidades que pretendía.Este verano se iba a hospedar ahí, pero finalmente desistió y se quedó en La Mary, mucho más cerca del centro de Punta, su histórica casona. De hecho, a La tertulia apenas la usó unas diez veces. Dicen sus allegados que es por un tema de distancia. La privacidad que encontró le trajo otro problema: estar alejada del mundo. Por esta cuestión, no lo pensó dos veces y la puso en venta.Dentro de las descripciones que dan y que resaltan para un futuro comprador, es que está en un paraíso virgen de valles y quebradas y que la casa fue construida respetando este paisaje natural.Además, entre las comodidades, cuentan que tiene una inmensa pileta construida socavando la piedra de granito gris con que le cuenta esa zona. Además, la habitación principal cuenta con dos vestidores, un baño en suite y una chimenea. Agregan que los demás cuartos también cuenta con baños en suite. En la cocina, cuenta con un gran horno de barro y chimenea.