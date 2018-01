A los 41 años, luce su escultural figura entre jóvenes y acróbatas

La vedette uruguaya, Claudia Fernández, encabeza "Stravaganza", en Punta del Este. La escultural mujer explicó que el espectáculo "requiere de un esfuerzo físico muy grande". "Trabajo con chicos muy jóvenes, de los cuales la mayoría son acróbatas y la tienen muy clara. Por suerte estoy contenida por un gran equipo", agregó."Me encantar compartir este espectáculo con tantos artistas uruguayos", expresó la sensual uruguaya, quien comentó que recibió la convocatoria de Flavio en agosto y se estuvo preparando durante cuatro semanas en la Argentina.Explicó que "venía haciendo un entrenamiento funcional desde hace un año y medio" y que ahora se ejercita con los profesores de acrobacia. "Siempre comí sano y estuve entrenada", enfatizó."Cuando formás una pareja hay que apostar a lo mejor para los dos. Yo seguí a la mía y acá estamos", explicó con respecto a su decisión de dejar la Argentina para volver a su tierra natal.Consultada sobre su colega y compatriota, Mónica Farro, Fernández evitó cualquier tipo de polémica y fue tajante al decir "no me interesa hablar de ese tema".Con respecto a qué cosas extraña más de nuestro país, la también conductora y empresaria no tuvo dudas al respecto. "¡A mis amigos!", exclamó. "A muchos los sigo viendo, porque voy bastante a Buenos Aires o ellos vienen a Montevideo", agregó al respecto."Son países totalmente diferentes. Somos parecidos, pero nada similares a la hora de vivir", analizó sobre las diferencias entre la Argentina y Uruguay la artista, quien se encuentra preparando la nueva temporada de "Escape Perfecto" para el Canal 10 de Montevideo, para el que trabaja hace ya 15 años.