Desafectaron a una policía que trabaja como vedette en un teatro

Hasta hace dos semanas, Romina Arias era sargento de la policía bonaerense, profesora de Full Contact, y se preparaba para cumplir su gran sueño: debutar como vedette en Magnífica, la obra teatral que encabeza Carmen Barbieri en Mar del Plata.Sin embargo, el hacer realidad su anhelo de subirse a la tablas, trajo como consecuencia su despido de la fuerza de seguridad. "Habiendo tomando conocimiento por la publicación en Facebook donde se felicita a la sargento por su debut en la obra de Barbieri en el Teatro Corrientes, acción que fue constatada, Asuntos Internos no avala la actividad y procede a la inmediata desafectación de servicio", dice el comunicado de la Policía Bonaerense con el que fue echada.Oriunda de Mar del Plata, de 37 años y campeona de Full Contact, Romina reveló cómo fue que llegó al elenco de la obra de Barbieri: "Me enteré del casting a través de las redes, me presenté y una faceta que llamó la atención es mi parte deportiva, sabía algo de baile porque me estuve preparando durante el año. Quedé seleccionada porque vieron cosas en mi perfil que daban con lo que buscaban como artista para una obra de semejante nivel".Madre de tres hijos, Arias había solicitado permiso en la fuerza para participar como vedette en Magnífica, pero su pedido fue rechazo por cuestiones operativas. Al no acatar la orden, finalmente fue despedida.