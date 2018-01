Miriam Lanzoni reveló su secreto de belleza

?? #siestita Una publicación compartida de Miriam Lanzoni (@miriamlanzoni) el Dic 25, 2017 at 3:03 PST

Para mantener la salud en óptimas condiciones y conservar su esbelta figura, Miriam Lanzoni (37) recurrió a la sabiduría milenaria y dejó de lado los rigurosos ejercicios extremos o las dietas rebuscadas. La actriz se instaló en Carlos Paz junto a su perrito Chocolino para la temporada teatral y develó su secreto de belleza.El día para la exesposa de Alejandro Fantino comienza bien temprano, con una sesión de meditación. "Es una práctica sagrada. No importa qué tan tarde me haya acostado. Pongo el despertador, me levanto, medito y vuelvo a la cama. Lo hago por una cuestión de salud mental. Me gusta hacerme un rato para conectar con mis sentimientos, mis necesidades y mi alrededor. De lo contrario, la vorágine me llevaría puesta", contó Lanzoni a la revista Gente.En pareja con Christian Halbinger (35), Miriam Lanzoni luego detalló su práctica: "Es una técnica estadounidense, que combina posturas de baile y yoga con oxigenación. Trabaja sobre la laxitud del cuerpo y los músculos. Es muy orgánica".