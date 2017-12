Recientemente separada, modelo publicó una foto "aérea" de su cola

El 2017 no fue un buen año en el amor para Nicole Neumann. Se separó después de muchísimos años con Poroto Cubero y tiempo después inició un vínculo con Facundo Moyano, que rápidamente cayó en una crisis.Pero esto no quita que la modelo disfrute este fin de año en las playas de Punta del Este, deslumbrando a sus seguidores con una fotografía en primer plano de su cola.La modelo disfruta de unas merecidas vacaciones en la playa junto a su familia para despejar la mente. La modelo armó las valijas y se fue con las tres hijas que tuvo con Cubero -Indiana, Allegra y Sienna- a Punta del Este, Uruguay.La conductora de Tardes Nuestras alquiló una chacra en Laguna Garzón y va a la playa en el barrio La Juanita. Bella como siempre, fue fotografiada en el agua luciendo una bikini.Sobre su relación con Moyano, declaró el jueves pasado que hablan "todos los días" pero que "hay cosas" por las que no se ponen de acuerdo y eso generó problemas en su vínculo. Él, por su parte, dijo: "No me favoreció demasiado la exposición que tuve por mi noviazgo con Nicole". ¿Servirán las vacaciones para calmar las aguas?