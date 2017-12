Se disolvió La Nueva Luna tras la muerte del Chino González

Luego de la muerte de su líder, el histórico grupo de cumbia La Nueva Luna se disolvió. Así lo acaba de confirmar el guitarrista y co-fundador del grupo, Ramón "El Mago" Benítez."Después de lo que pasó, y por respeto, no se puede continuar con La Nueva Luna", sentenció Benítez en diálogo con la radio correntina Sudamericana.Marcelo "El Chino" González, el popular cantante y líder de La Nueva Luna, emblema del género en nuestro país, fue hallado sin vida por su novia, en la noche del 23 de diciembre, publicóDespués de un velatorio público en la Municipalidad de Avellaneda, iniciado en la noche del martes, Ramón "El Mago" Benítez avisó que el legendario grupo de cumbia, que grabó 16 discos entre 1995 y 2011, no continuará tocando."La noticia fue muy dura para todos por la figura que era y por el artista que era. Se lo va a recordar siempre, toda la vida, mediante sus canciones, porque estuvimos tocando 25 años sin parar y creo que no es poco. Recorrimos el país de punta a punta y lo van a recordar con todo el cariño. Después seguiremos adelante nosotros", aclaró el guitarrista.Y, en la última frase, según indica el portal Misiones Online, Benítez dejó escapar parte de lo que vendrá para él y para el grupo, tras la desaparición física de su líder. "Se fue un hermano y que no tengo adjetivos para explicar lo que se siente fue lo que dije vía Twitter", y enseguida lanzó los que todos los "lunáticos" quieren saber: "Creo que La Nueva Luna llegó hasta acá porque éramos dos referentes y hoy falta uno. Por respeto a la familia y a los fans yo no puedo salir a trabajar como La Nueva Luna".Las causas de la muerte de González aún se desconocen. De acuerdo a fuentes allegadas al caso, Micaela Müller de 25 años -la mujer del cantante-, le dijo a los agentes policiales que llegaron a su domicilio que su pareja "se había acostado temprano y que le había manifestado que había tomado algo para poder dormir".Lo cierto es que, en los últimos meses, González había protagonizado ciertos sucesos que daban cuenta de sus presuntos problemas de adicciones. El 31 de julio último, por ejemplo, el músico fue internado por un severo cuadro de "excitación psicomotriz, posterior a cuadro convulsivo", luego de bajar de un avión que lo trajo desde Salta a Buenos Aires.