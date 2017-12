??? Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el Dic 25, 2017 at 2:07 PST

Se hizo famosa como "La chica del clima", luego pasó al Bailando y ahora debuta en teatro de la mano de La isla encantada. ¿Cómo pronostica la temporada?La televisión fue testigo del nacimiento de varias figuras este 2017. Mientras algunas no lograron permanecer vigentes hasta fin de año, otras corrieron mejor suerte y su exposición mediática sigue en ascenso. Este es el caso de Sol Pérez, "la chica del momento", aunque ella no esté del todo a gusto con este término.La palabra "momento" evoca lo efímero, y Sol no tiene intenciones de que su carrera sea definida de esta manera."Me veo más como un personaje popular. No creo en la fama en sí, creo que uno tiene laburo, y al día siguiente puede no tenerlo. Espero no ser la chica del momento nada más. O que el momento, al menos, no sea pasajero. Prefiero ser la chica popular, aunque algunos me llamen grasa por esto", dijo Sol Pérez en Villa Carlos Paz, donde participa de la obra teatral "La isla encantada"."Me gusta estar con la gente, lo disfruto, no lo veo como una obligación. Si me dejás en un lugar y hay gente para sacarse fotos, voy encantada, no lo hago porque sea parte de mi trabajo, lo hago porque quiero. La gente sabe que no vendo algo que no es", apunta, y destaca que mantenerse genuina, en un medio donde reina la hipocresía, es una de sus grandes virtudes."Mi personalidad me llevó a estar donde estoy. El hecho de laburar para que la gente me acepte como soy, con mis virtudes y defectos, me hizo ser más popular. Soy un todo: mi carácter, mi físico, mi cabeza, y creo que ese combo me permitió tener éxito. Estoy súper agradecida a la gente que me elige", analiza en una nota con el suplemento VOS del diario"Laburo mucho para no tener un personaje, para que el medio no me personifique, y cuando uno trabaja mucho para eso, y después se inventan cosas, te dejan expuesta y en un lugar que no te gusta, eso me duele", cuenta Sol y sus palabras funcionan como respuesta a los rumores que la vinculan como tercera en discordia en la relación de Pampita y Pico Mónaco, quienes recientemente decidieron ponerle punto final a su relación."En general tengo las cosas muy claras, sé cuál es mi trabajo, cuál es mi vida, cuáles mis amigos, cuáles mis compañeros de trabajo, y tengo siempre a mi familia por atrás que me acompaña, pero eso no quita que a veces me afecte demasiado lo que se inventa, uno pone mucha energía en tener una buena imagen, en ser transparente, y estas mentiras no ayudan", sostiene.En el plano amoroso, Sol asegura estar soltera y no descarta la posibilidad de encontrar el amor en algún cordobés. "Voy a estar mucho tiempo en Córdoba, me gustan los cordobeses, tiene un humor particular", asegura.Salir de la zona de confort es una constante en la vida de Sol Pérez. Tras incursionar en el Bailando por un sueño 2017, esta estudiante de abogacía que dio sus primeros pasos en la televisión como presentadora del clima, debuta el miércoles 27 de diciembre en Carlos Paz junto a la obra La isla encantada, una de las grandes apuestas teatrales de la temporada."Es un placer estar en esta obra, es una gran oportunidad, pero me costó mucho tomar la decisión de ser parte de esta propuesta. Vengo de otro palo, pero hay que apostar por cosas nuevas para nutrirse en lo profesional y en lo personal. Dejar el noticiero siempre es una decisión difícil, aunque sólo sea por un mes. Pero mi personalidad me lleva a no quedarme en la comodidad, siempre está bueno hacer cosas que te ayuden a crecer y después se verá, uno toma decisiones, a veces no son siempre las correctas, pero la vida tiene eso, hay arriesgarse y ver", reflexiona.-¿Tenés cerrados algunos proyectos para después del verano?-Mi idea es seguir con mi carrera, terminar de estudiar derecho y además tengo el noticiero, volvería a estar en el lugar que estuve este año. Y obviamente estoy dispuesta a analizar lo que vaya surgiendo. Proyectos hay, por suerte, voy a tener la oportunidad de hacer una película, pero no quiero contar mucho por ahora.