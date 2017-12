¿Un hermano para Joaquín?: Maju Lozano reflexionó sobre la maternidad

"Disfruto mucho la maternidad. Pero también digo que es un montón de trabajo. Muchas veces me cuestioné si tenía ganas o si ser madre era un mandato. '¿Ahora me dan ganas porque tengo 38?', me preguntaba. Hasta que pude descular en terapia que era un deseo. Y las cosas se fueron dando, porque enseguida conocí a Julián Varde (40) y a las dos semanas me planteó formar una familia. Y llegó Joaquín", manifestó la paranaense Maju Lozano en declaraciones a la revista Pronto.



Y reflexionó en cuanto a la posibilidad de volver a ser mamá: "No me animo, no me siento preparada ni en condiciones de encarar un embarazo, y tener otro bebé. Ya está. Me hubiera encantado que Joaquín tuviera hermanos, pero el papá puede darle hermanos también. En algún momento pensé en adoptar y esa puerta no está cerrada. Empecé a juntar los papeles, pero todavía no inicié los trámites de adopción. Quién sabe más adelante".



Soltera desde marzo, al final entre risas Maju Lozano blanqueó su dificultad para formar pareja: "Ya no tengo ganas de sostenerle la vela a nadie. Si encaja, encaja. Y si no, buscamos otro talle. No me esfuerzo más y no lo digo desde un lugar de cocorita. Es lo que siento. Ahora tengo ganas de que venga fácil. Los hombres están muy vuelteros, no saben si quieren o no quieren". Y cerró: "¡No se me acercan los tipos! Siempre les digo a mis amigas que si quieren conocer a alguien, no se queden cerca mío. Soy ahuyenta pibes. Tiene que ver con la fantasía de una persona que trabaja en los medios, me imagino. Pero soy una mina súper simple".

Fuente: Ciudad.com