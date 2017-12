Zaira Nara ocultó durante muchos años su segundo nombre frente a la opinión pública. Por eso, su reciente confesión generó impacto por el misterio generado en torno al mismo.



Su segundo nombre es Tatiana y pese a que a ella no le gusta, no se trata de nada extraordinario, sobre todo tomando en cuenta que a su hija le puso Malaika y que su pareja se llama Jakob vos Plessen.



Probablemente sea lo ordinario del nombre lo que no le agrada a la conductora, acostumbrada a sobresalir por su estilo original y su belleza, dice Paparazzi