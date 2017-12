La grilla de espectáculos de Once por Todos: Acercá tu donación y disfrutalos

Los espectáculos solidarios

Once por Todos es una iniciativa solidaria que surgió hace 13 años atrás con el propósito de paliar la situación de los Voluntariados de los hospitales de la ciudad de Paraná. La idea fue impulsada por Canal Once y con el paso de los años, la movida fue sumando adherentes y hoy, es la jornada solidaria más importante de Entre Ríos., estará en Plaza de las Colectividades. El "maestro del fuego" estará cocinando junto a Santiago Lauro De Leon y Exequiel Cabrera de Destapar Feria. Quiénes se acerquen podrán adquirir "un rico asado" y colaborar con ONCE POR TODOS.12.00hs: CBATERIA NN - a cargo de Agustín Varrone12.30hs: Banda "INFANTO JUVENIL" - a cargo de Horacio Jurasek13.00hs: Academia "REVOLUCIÓN DANCE" - a cargo de Priscila Andino13.30hs: Cantante "MARÍA CUEVAS"14.00hs: Gimnasia Aeróbica "SIMAO" a cargo de Eliana Netto14.30hs: Banda "LORE G Y LOS HOMBRES DE CUMBIA"15.00hs: Ballet "CAMPO VERDE" a cargo de Carito Sphan15.30hs: Banda "COPELO BUSTAMANTE Y LA VARIETE"16.00hs: Grupo Coreográfico "DANZAS ESPAÑOLAS" a cargo de Haydee Martínez y María Elena Cislaghi16.15hs: Banda "PALMAE"17.00hs: Banda "PIÑA EVOLUTION"17.30hs: Edgardo Zamora presenta su academia de baile17.50hs: Banda "SABÉS QUE SÍ"18.15hs: Academia PRESAGIO DE MI TIERRA a cargo de Natividad Aldana19.10hs: Academia "MALAMBO" a cargo de Nicolás Ellemberger19.25hs: Banda "PEGO EN EL PALO"20.00hs: ZUMBA PARANA es un grupo que trabajan en equipo20.40hs: Academia "DIVISION X" a cargo de Laura FabresTambién habrá un espacio para los chicos con entretenimientos, payasos y los mejores juegos que llevará Saltimbanquis: "Taller de juego artístico", a cargo de Verónica Spahn y Leandro Bogado.