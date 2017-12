Rifle Varela: "Prefiero tomarme un año sabático antes que volver atrás"

La renuncia de El Rifle Varela a El Trece sorprendió en el ambiente televisivo. El viernes 1, tras el sorteo del Mundial, el periodista deportivo se despidió de la pantalla en la que trabajó durante 16 años.



Luego de que surgieran varias versiones sobre las razones de su salida del canal de Constitución, Varela utilizó su programa en radio Rivadavia para hablar abiertamente del tema. "Voy a dejar las cosas en claro. De mi decisión, que salió a la luz el viernes, no hay vuelta atrás. Pase lo que pase", sentenció.



Por otro lado, aseguró que no tiene otra oferta laboral. "No me fui porque tenga otra propuesta. No tengo nada. Me fui porque se cumplió un ciclo. Me quería ir bien. Si seguía trabajando ahí, no iba a ser feliz"



Aunque dejó abierta la posibilidad de estar en la pantalla de El Trece con una producción externa, "sin pertenecer a la empresa", también fue tajante: "Prefiero tomarme un año sabático antes que volver atrás".