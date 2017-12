Llevarán al cine la vida del jugador sueco Zlatan Ibrahimovic

La vida del futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic será llevada al cine, en un filme que se basará en la exitosa biografía oficial del deportista, publicada hace seis años, que con 800.000 ejemplares vendidos en más de 30 países, se convirtió en un best seller.Así lo confirmó el diario sueco Aftonbladet, que cita declaraciones del escritor David Lagercrantz, coautor del libro "Yo soy Zlatan", quien trabaja en el guión de esta producción, conocido además por haberse hecho cargo de la popular saga "Millenium", tras la muerte de su creador, Stieg Larsson."Puedo confirmar que ya estamos escribiendo el guion, creo que puede ser muy bueno", declaró a este tabloide el escritor David Lagercrantz, quien ya ayudó a la estrella sueca a redactar Jag är Zlatan (Yo soy Zlatan), publicada hace seis años.La idea es que el manuscrito esté listo en marzo del año que viene y que luego el proyecto, en el que está muy involucrado el propio jugador y en el que participa la productora sueca B-Reel Films, continúe con la búsqueda de actores y de un director."Me he reunido con Zlatan y hemos discutido los planes en detalle. Estamos muy animados, pero antes de empezar con el casting y el resto de cosas debemos estar de acuerdo con el manuscrito, igual que hicimos con el libro", afirmó Lagercrantz.La historia arrancaría con "Ibra" a la edad de nueve años y llegaría hasta su etapa en el Juventus, según "Aftonbladet", por lo que no incluiría su temporada en el Barcelona, donde acabó enemistado con su técnico, Pep Guardiola, de quien no dejó muy buen recuerdo en su autobiografía.