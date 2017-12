El conmovedor agradecimiento de Selena Gómez a su amiga que le donó un riñón

Selena Gomez rompió en llanto durante la entrega de los premios Billboard a las mujeres del año. Sucedió mientras le agradecía a su mejor amiga y donante de riñón, Francia Raisa, por literalmente salvarle la vida.Selena, que fue nombrada mujer del año, recibió el premio de manos de la misma Francia y Elle Fanning.Entre lágrimas, la actriz y cantante de 25 años dijo: "Creo que Francia debería recibir este premio. Ella me salvó la vida ? Me siento increíblemente afortunada "."Honestamente, no podría estar más agradecida por la posición que he tenido en mi carrera desde los 7 a 14 años hasta ahora. Quiero que la gente sepa que respeto los orígenes de mi profesión porque sabía que quería ser parte de algo grandioso, quería que la gente se sintiera genial porque amo a la gente", continúo.

Luego, Selena explicó que este año en particular le gustaría agradecer a su familia y equipo porque la ayudaron a transitar "momentos realmente difíciles".Finalmente, Selena destacó a todas las mujeres mayores "que nos han levantado a todas". "Gracias a todas ustedes que han inspirado a muchas chicas que sienten que no tienen voz", finalizó.La ex estrella de Disney sorprendió a muchos en septiembre con la noticia de su trasplante. Lo hizo a través de Instagram, en donde tiene 128 millones de seguidores, con una foto de ella y su amiga Francia con sus batas de hospital tomadas de la mano.En su mensaje, no solo aprovechó para el apoyo y el cariño de su familia y el trabajo del equipo médico durante todo este proceso, sino que hizo un homenaje a su amiga de 29 años que gracias a la donación, además de salvarle la vida, la ayudó en su lucha contra el lupus, una enfermedad autoinmune que se puede manifestar en cualquier parte del cuerpo, piel, articulaciones, corazón, o cerebro y que Selena lucha desde hace unos años.