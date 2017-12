ShowMatch en la ruina: desalojo, sin Internet y jefes de coachs prohibidos

Si hay algo que desea en este mismo instante Marcelo Tinelli es, sin lugar a dudas, que finalice uno de sus peores años. Pese a que ya se aseguró estar presente en la televisión -al menos dos años más gracias a la intervención de El Trece- y rescindió su contrato que lo unía al Grupo Indalo, cansado de la falta de presupuesto y de los sueldos atrasados, el panorama del programa y todo Ideas del Sur está lejos de mejorar.El conductor no deja de recibir malas noticias con el correr de los días y este jueves se desayunó con la noticia de que ninguno de sus históricos jefes de coach, Hugo Ávila y Lolo Rossi, no podrán ingresar a los estudios de La Corte, en un principio, por lo que resta del año. ¿Por qué? producto de una carta documento que ambos enviaron a Indalo exigiendo el pago de haberes.Esto provocó, como era de imaginar, la ira de Tinelli, quien desde hace algunos meses viene protagonizando una batalla mediática contra los viejos y nuevos dueños de Indalo. Además de los jefes de coach, también tienen la entrada prohibida al programa Cinthia Vargas ?responsable decoach? y María Calatayud, jefa de prensa del ciclo.Como todos sus compañeros, reclaman los pagos adeudados de salarios a través de la justicia. Según pudo saber BigBang, Marcelo Tinelli está moviendo cielo y tierra para revertir esta suerte de sanción que implementó la empresa y poder contar con todo su equipo en el piso. Pero esto no es todo, los estudios de La Corte que utiliza el conductor tampoco está al día.Cabe recordar que ShowMatch se instaló este año en Fraga 167, en el barrio de Chacarita, donde se encuentra la productora de Pablo y Daniel Monzoncillo. La empresa es la misma que se encargó de montar toda la infraestructura satelital de los actos de Cristina Kirchner con los que se lanzó a hacer campaña a mediados del 2016.Esto fue a causa de que Ideas del Sur, la productora que había quedado en manos de Cristóbal López y Fabián de Sousa, desocupó los estudios donde se realizaba el Showmatch para instalar allí a todo el equipo de C5N. De esta manera, el edificio de la calle Olleros, fue refaccionado para albergar a C5N, por lo que Tinelli tuvo que desalojar su segunda casa.Si bien el programa no corre riesgo real de quedarse sin el estudio, lo cierto es que el año que viene deberá buscarse un nuevo hogar. ¿Por qué? No solo no se paga el alquiler del estudio, sino que además ya se quedó sin Internet por falta de pago y desde La Corte ya avisaron a los productores que deberán desalojar el lujar a partir del 1 de enero.Según contó Fabián Doman, esto llevó a Gustavo Dossena, CEO de Ideas del Sur, a informarle de la crítica situación a los productores estrellas deTinelli, Pablo Chato Prada y Federico Hoppe, quienes a su vez le detallaron al conductor que ya "no había plata" para sostener el programa. Por esta razón, Tinelli ya pidió ayuda a Adríán Suar y todo canal Trece.Pero como si esto fuera poco, los taxistas volverán a reclamar este jueves en la puerta de La Corte lo adeudado. Esto significa que los participantes deberán ir a pie o llegar a Chacarita por sus propios medios. La empresa de taxis reclama que Ideas depositó el pago en una cuenta embargada, por lo que no pudieron hacerse con el dinero.A este panorama hay que agregarle que Indalo?que todavía no tiene un dueño definido? le debe a Marcelo Tinelli todos los sueldos de este año en su rol de conductor (unos 800 mil dólares mensuales) y parte de las acciones de Ideas del Sur que vendió el año pasado: en total, serían unos 30 o 40 millones de dólares la cifra que reclama el vice de San Lorenzo.A su vez, solo hablando de Ideas del Sur y no extendiéndonos a la fuerte crisis laboral que afecta a colegas en los distintos medios ligados a Lópezy De Souza, los productores, cámaras y distintos actores de Showmatch, como el jurado, tampoco reciben el pago de sus sueldos a tiempo. Algunos reclaman una deuda que se extiende hasta agosto del año pasado.Pese a que todavía la justicia no confirmó la compra, el emporio de medios de Cristóbal López fue vendido al grupo inversor OP Investments y pasó a manos del financista Ignacio Rosner. A través de un escrito, se informó que sus representantes locales serán los abogados Santiago Dellatorre y Damián Burgio, quienes ya se habían reunido con Tinelli. Fuente: (Big Bang News).-