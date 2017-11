Ex "Gran Hermano" se lanzó al vacío desde su balcón en el quinto piso

Rocío Gancedo, ex participante de Gran Hermano, se quitó la vida. Lo contó Jorge Rial (57) en Intrusos (América, a las 13.30). Tenía 28 años."Lo tengo confirmado por la Policía y por los bomberos. Cayó al vacío y falleció", aseguró el conductor.Habría ocurrido cerca de las 13, cuando Gancedo se tiró al vacío desde el quinto piso de su departamento en Las Cañitas.Fuentes policiales confirmaron la triste noticia: "La misma vivía sola y se arrojó a la vía pública desde el balcón, cayendo a la vereda pegando parte del cuerpo en una moto que se hallaba estacionada sin ocupantes".Y agregaron: "La misma es conocida en los medios por haber participado en el programa Gran Hermano. En consulta con fiscalía dispuso consigna en el inmueble y que concurra al lugar el gabinete de criminalística".Las últimas noticias de Rocío son de marzo, cuando ella se internó en una clínica psiquiátrica luego de haber caído en un profundo pozo depresivo tras la muerte de su padre, hecho que desenterró muchos oscuros momentos de su triste infancia.Es que, al parecer, la también militante política y ex colaboradora del ex dirigente de La Cámpora José Ottavis fue abusada cuando tenía apenas seis años por una joven conocida de su familia.Lo peor de todo fue que su mamá, quien hoy se encuentra viva, habría consentido ese terrible episodio que marcó un antes y un después en la vida de su hija, publicó"Me cagaste la infancia, perdí la inocencia, me la robaron a los seis años cuando la hija de tu amiga me abusó, hizo que yo la tocara", son las fuertes palabras que la modelo le dijo a su madre en una pelea que a comienzo de año fue viralizada a través de las redes.El tremendo audio de esa discusión lo dio a conocer el por entonces mánager de la modelo y única persona autorizada para hablar de su salud, Jorge Zonzini, quien publicó en YouTube un video con el duro relato de Rocío, en el que ella misma cuenta los motivos que la llevaron a internarse en una clínica de psiquiatría.