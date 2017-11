Flavio Mendoza confirmó que será padre y reveló el nombre del niño

Flavio Mendoza lleva varios años queriendo tener un hijo y está a pocos meses de cumplir su sueño. En la mesa de Mirtha Legrand, el bailarín confesó que está esperando un niño que nacerá en Estados Unidos gracias al método de subrogación de vientre.



Aunque el coreógrafo no quiso revelar cuánto falta para el nacimiento, adelantó que se trata de un varón y que se llamará Dionisio. "Estuve hace poco en Florida y fui a ver a la mujer que lleva a mi hijo. Me da un poquito de miedo decir de cuántos meses está. Está avanzadito", expresó emocionado.



En julio de este 2017, Flavio se había deprimido porque el primer intento por ser padre había fallado al fracasar la inseminación.



Luego, Mendoza explicó el origen del nombre que llevará su hijo y contó que "Dionisio fue una persona que trabajaba en el circo y que siempre me llevaba de un lado para el otro. Yo era muy travieso y como yo siempre le decía que quería ser trapesista o cualquier cosa, él me decía 'los sueños que no se cumplen son aquellos que no se sueñan'. Es una frase de Chaplin y eso me quedó a fuego".