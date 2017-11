Cuando calienta el sol: Rubia mostró su lomazo en bikini

Atardecer ? maravilloso en la ciudad! ? ??? Mi vestido @sofiacarucci ! Una publicación compartida de Rocio Marengo Oficial (@marengorocio) el 22 de Nov de 2017 a la(s) 2:53 PST

Buen día!!!!!! Preparando un rico mate para disfrutar del ?? y la piscina! ?? . ? @kachetbikinis Una publicación compartida de Rocio Marengo Oficial (@marengorocio) el 22 de Nov de 2017 a la(s) 5:13 PST

????? Con mi #trikini @kachetbikinis que es un bomba y mi @lilascarteras #mostaza adorada! ? #verano #sun #estalloelverano #carteras #carterasybolsos #lilasmaniacas #lilas Una publicación compartida de Rocio Marengo Oficial (@marengorocio) el 21 de Nov de 2017 a la(s) 3:38 PST

???? Cuando tu día es perfecto y solo queres agradecerle a Dios! ??? #Reñaca #playa #relaxmodoon #withmylove - Mi bikini:? @vcp.chile -?: @articulosdemodaexclusivos Una publicación compartida de Rocio Marengo Oficial (@marengorocio) el 18 de Nov de 2017 a la(s) 12:58 PST

Adore mi día de hoy pero mas adoro a mi ? @paz_showroom ! ? Es demasiado lindo!!! ? - Buenas noche!!!! Que sueñen con los angelitos!!!!!! #hats #hat #sombrero #pazhats Una publicación compartida de Rocio Marengo Oficial (@marengorocio) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 5:11 PST

Aunque es argentina, Rocío Marengo (37) asegura que, desde que se instaló del otro lado de la cordillera, se siente casi una chilena más.Si bien en sus posteos en Instagram la diosa comparte fotos de su lomazo en bikini, al tiempo que promociona las marcas de ropa que la contratan como imagen, lo cierto es que Rocío está en pareja. En diálogo este sitio Ciudad.com, confesó: "Estoy de novia hace tres meses con Juan, es un empresario industrial argentino de 36 años que conocí en Valle Nevado. Ninguno de los dos tenemos hijos y estamos en la misma etapa de la vida. Es como que todo fluye y es increíble".Celosa de su incipiente romance, Marengo expresó su alegría: "Estoy re contenta, no lo puedo creer. Se dieron un par de situaciones que me hace pensar que fue el destino y Dios quien nos cruzó. Es muy impresionante. Lo único que me pidió es que no quiere aparecer en ningún lado, y yo lo voy llevando de a poco. ¡No quiero que se espante!".Más tarde, Rocío bromeó sobre el impacto mediático de su amor con Juan: "Viviendo acá en Chile es como que tengo perfil más bajo en Argentina, ¡eso me ayuda a que no salga corriendo! En este tiempo piloteamos bien la relación con los viajes, yo por un tema de salud, chequeos y eventos fui hacia Buenos Aires, y él también se vino para acá. ¡Por suerte ya vienen las vacaciones!".En cuanto al futuro de la pareja, Rocío Marengo reflexionó: "El amor va a florecer seguro, pero veremos qué hacer con la convivencia. El tiempo dirá. Hoy por hoy que Juan se instale en Chile está difícil y que yo vaya para Argentina también. Pero bueno, falta para pensar en eso. Por ahora la llevamos bien así".