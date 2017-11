El Polaco fue citado a declarar por causa de violencia contra su expareja

El Polaco fue citado a declarar este miércoles a las 9 en los Tribunales de La Plata. Es por la causa de violencia de género que inició su expareja Valeria Aquino, en la que está procesado.Recordemos que ella lo denunció en marzo de este año y en primera instancia el juez Guillermo Atencio sobreseyó al músico por considerar que el delito había prescripto. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revocó el fallo.El cantante está acusado de los delitos penales de "lesiones leves doblemente agravadas en concurso real con coacción".En diálogo con TN Show, Aquino contó que no mantiene ningún vínculo con El Polaco en la actualidad. Solamente se comunica por temas puntuales relacionados con su hija Alma. Contó también que por el momento él está cumpliendo con la cuota alimentaria de la nena, algo que antes no pasaba, según había denunciado ella."La relación se fue deteriorando a partir de diversos actos que afectaron mi integridad física y psicológica, generándome a su vez una ´enfermiza´ dependencia personal de la que me resultaba imposible despegarme por temor", indicó ella en su declaración al hacer la denuncia.