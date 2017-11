El juez rechazó suspender el juicio a Cordera tras su insólita propuesta

Los dichos de Cordera

El juez Canicoba Corral rechazó hoy la probation que el músico Gustavo Cordera había pedido para no ir a juicio por las declaraciones machistas que hizo el año pasado en una charla con estudiantes de periodismo.De esta manera, el ex líder de Bersuit Vergarabat seguirá procesado por el delito de "incitación a la violencia colectiva" luego de haber dicho que "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo" en una charla en TEA en agosto del año pasado.Cordera había ofrecido hacer una probation para que evitar que el proceso judicial avance. La defensa había planteado que el músico ofreciera dos recitales a beneficio de causas contra la violencia de género y que participara de un taller sobre la temática en Uruguay, donde vive.El fiscal Ramiro González avaló la solicitud y estableció la condición de que los shows fueran organizados junto a referentes del colectivo NiUnaMenos.Sin embargo, desde la organización señalaron que no habían recibido una consulta al respecto. Marta Dillon, periodista y referente del colectivo, explicó: "Hay una costumbre muy arraigada, propia del patriarcado, de hablar en nuestra boca. No lo hagan, queremos que nos pregunten antes".Por su parte, desde el Instituto Nacional de las Mujeres (Inam) se manifestaron en contra el aval que dio el fiscal. "Concederle una probation es una forma de minimizar la infracción que cometió. Queremos que la causa llegue a juicio oral para que tenga un fallo condenatorio con perspectiva de género", explicó la directora ejecutiva Fabiana Tuñez.En agosto del año pasado, durante una charla en TEA Arte, Cordera sostuvo: "Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo. Porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente".En esa ocasión, fue consultado sobre las denuncias por abuso que había recibido Cristian Aldana, ex líder de El Otro Yo."¿Denuncia de abuso? Aldana coge con pendejas desde hace muchos años, ¿ahora se llama abuso a eso? Es otra de las aberraciones de la ley", respondió Cordera. Y agregó: "Que una pendeja de 16 años con una con... caliente así te quiera co... y vos no te la co..., eso es una aberración".Los dichos del cantante si hicieron públicos porque un alumno grabó la charla y difundió los audios a través de las redes sociales. El rechazo masivo no tardó en llegar.