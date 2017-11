La Princesita Karina y el Kun Agüero, reconciliados

Se tomaron su tiempo, pero el amor pudo más que la distancias y las diferencias. La Princesita Karina y Sergio Kun Agüero volvieron a apostar a su relación, según trascendió en las últimas horas. Ella, determinada a poner las cosas en su lugar, viajó a Londres en pos de mantener un encuentro con el futbolista que está radicado allá. El domingo a la mañana se pudo constatar el arribo de la cantante en un vuelo de British Airways proveniente de la capital británica. Los testigos aseguran que a ella se la vio distendida y muy feliz.



La reconciliación nunca se descartó dado que de las dos partes se mostraron muy cautelosos a la hora de hablar sobre los motivos de la ruptura y ninguno de los dos hizo declaraciones que ensuciaran o dinamitaran el camino para un futuro acercamiento. En su momento ella había asegurado sentir mucho respeto por su ex: "No voy tocar el tema porque siempre cuidé la relación. Además, no tengo absolutamente nada malo para decir, ni algún rencor. La gente por ahí piensa que estoy enojada, y no lo estoy", dijo durante una entrevista en Morfi, todos a la mesa.

La vuelta es un hecho, sólo falta que los protagonistas la blanqueen, publica Paparazzi.