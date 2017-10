Karina Jelinek: "Si me gusta un chico, lo encaro"

Foto 1/13 Foto 2/13 Foto 3/13 Foto 4/13 Foto 5/13 Foto 6/13 Foto 7/13 Foto 8/13 Foto 9/13 Foto 10/13 Foto 11/13 Foto 12/13 Foto 13/13

Karina Jelinek habló de sus hobbies en su tiempo libre: "Me gusta ir a bailar, ir a comer, hacemos muchas reuniones en mi casa".



Por otro lado, reconoció que "todo el tiempo" le quieren presentar hombres: "Acepto dependiendo de la situación. Si es una amiga que me dice 'Kari, mirá, es mi amigo' y tenemos amigos en común, me da más confianza y arriesgo. Pero sino, así al azar, prefiero que no".



"Lo que hago es averiguar si tiene Instagram, pero hay chicos que no tiene esa red social o lo tienen privado. Pero trato de averiguar más o menos quién es y me divierte salir. ¿Por qué no?", agregó, divertida.

Continuando con la entrevista, Karina dio que hablar al reconocer que no le teme ir al frente: "A veces cuando voy a bailar, me tomo un trago y si me gusta un chico lo invito yo. Y lo encaro. A veces me dicen '¿me estás hablando a mí?' y les digo que sí porque no tengo problema. Te juro que si me gusta alguien, voy y lo encaro. Soy cero tímida".



"Les digo '¿querés tomar algo? A veces me dejan invitarlos y a veces me dice 'no, por favor señorita 'yo te invito'. Y está perfecto. Algunos piensan que les estoy haciendo un chiste. Pero no soy normal. Otros me dicen 'no, tengo novia'. Pero está bueno que sean sinceros y que no jueguen a dos puntas. Prefiero la sinceridad!, cerró, tajante.