Acoso sexual: El video que compromete a Ari Paluch

Jorge Rial publicó en la red el video de seguridad de A24 que compromete a Ari Paluch tras la denuncia de Ariana Charrúa por acoso sexual.El conductor de Intrusos, uno de los que más ha mostrado su furia contra Paluch, compartió en su cuenta de Twitter el video que muestra al periodista en el momento en el que abandonaba el estudio, luego de haberle tocado la cola a Ariana, microfonista del canal.El video trasciende luego de que Paluch hiciera un descargo en la radio y estallara de furia en la red.En medio de su programa radial, El Exprimidor, Paluch sostuvo: "He sido difamado de una manera demoledora". Además, alegó que todo el incidente por el que se lo denuncia, se trató de un malentendido. "Quise hacerle un 'give me five' y toqué su cadera y su parte íntima. Fue sin intención".Tras el escándalo, las autoridades de A24 decidieron suspender a Ari Paluch por una semana hasta ver cómo continúa la situación