El fogoso romance de Andrés Calamaro con Marianela Mirra

Andrés Calamaro y Marianela Mirra están viviendo un fogoso romance. El periodista Ángel de Brito reveló en su programa Los Ángeles de la Mañana que el cantante y la ex Gran Hermano están comenzando una relación.



"Se conocieron por las redes sociales y se empezaron a frecuentar. Intercambiaron likes y frases de canciones. Ya se encontraron varias veces y ella está enganchadísima", agregó Andrea Taboada.



El conductor también contó que "el problema es que hay una despechada en esta historia". Minutos después, mostró chats de WhatsApp que una ex de Calamaro, a quien llamaron "la señorita A", mantuvo con "El Salmón" y en donde se referían a Marianela.



Entre los mensajes, se lee que Andrés le dice a la "Señorita A": "Me quiere pero no sabe sin confiar en mí".