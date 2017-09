Junto a nuestro nuevo amigo @crissangel en @tequilacluboficial #NocheMagica ? With our new friend #CrisAngel in #Tequila #magicalnight ? Una publicación compartida de Olga Karina Jelinek (@karijelinek) el 3 de Sep de 2017 a la(s) 3:04 PDT

Dos hermosas mujeres argentinas se disputaron el corazón de Criss Angel, en la visita que el mago hizo a nuestro país. El afamado ilusionista llegó para presentar su show Mindfreak Live, en el Gran Rex. Pero no sólo habría conquistado al público porteño, ya que en el after hour de un conocido boliche de Buenos Aires (Tequila), fue abordado por Karina Jelinek y Paz Cornu, quienes se declararon fanáticas del mago.La selfie atestiguó el encuentro, y aunque al término de la noche el ilusionista se fue acompañado de la modelo cordobesa, todavía no hay confirmación oficial del romance.La situación sentimental de Criss Angel atraviesa un momento difícil, ya que el artista terminó su relación con la cantante Belinda.Los motivos, según señalaron trascendidos, serían la adicción de Angel al sexo y a la vida licenciosa de parte del mago, consigna La Voz de Córdoba.