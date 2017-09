Angelina Jolie: "No me gusta la soltería. No es algo que quería"

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

La estrella de Hollywood Angelina Jolie admitió, a un año de su separación del actor estadounidense Brad Pitt, que no le gusta la soltería.

"No hay nada que me guste de estar sola. No es algo que quería", dijo la célebre actriz en una entrevista con el diario Sunday Telegraph.



Un año después de separarse de Pitt, tras 12 años de relación y a quien conoció durante el rodaje del filme "Sr y Sra Smith", la hija del también actor Jon Voight admitió que aún lidia con su nueva vida de soltera.

"Ha sido difícil. No me gusta ser soltera. No hay nada agradable en ello. No es algo que quería", dijo la artista, madre de seis hijos. Según la estrella de Hollywood admitió además que para ella "no es un año fácil desde el punto de vista emotivo".



"Tuve también otros problemas de salud. Mi salud es algo que debo monitorear", explicó la protagonista de "Tom Raider".

Jolie y Pitt estuvieron casados durante dos años y en septiembre de 2016 se divorciaron. Fuente: (Ansa).-