Suino, el frigorífico entrerriano que lanzó chacinados sin sodio agregado

Sobre los chacinados sin sodio agregado

Foto: La licenciada en Alimentos, Carolina Sian.-

Productos más saludables

Foto: La ingeniera química Fabiana Sian.-

Proyecciones

Foto: La planta ubicada en Colonia Nueva (La Picada)

se trasladó hasta la planta, ubicada en Colonia Nueva (La Picada), desde donde mostraron los productos de Suino Cardio, los primeros chacinados en el mercado nacional que“Suino se dedica al procesamiento integral del cerdo y también utilizamos carne vacuna; la producción es libre de gluten, explicó ala ingeniera química Fabiana Sian.Suino significa cerdo en varios idiomas, por eso el nombre del emprendimiento. “La mayoría de nuestros productos son proteicos; y muchos no tienen nada de grasa, como la línea de jamonería, porque se hace un deposte perfecto para que no quede ningún rastro de grasa por el tipo de proceso. Después se le agregan los aditivos y las formulas están abiertas, lo que significa que sabemos qué ingredientes ponemos a cada producto para que sean saludables, y no ultraprocesados”, reveló la especialista. De hecho, remarcó: “En la línea de salames se usan fermentos biológicos muy ricos que dan un bouquet delicioso a los productos”. También mencionó la línea de músculos secos, como jamón crudo, lomitos y bondiolas.Por su parte, la licenciada en Alimentos, Carolina Sian, reveló cómo surgió la idea de producir chacinados sin sodio agregado. “En las reuniones familiares, suele haber personas con problemas por el consumo de sal y nos dicen que los productos son ricos pero que no los pueden consumir; a partir de esa situación, desarrollamos la línea de embutidos cárnicos sin sodio agregado”, contó y aclaró que los productos de Suino “tienen sales de potasio y de colina, que son esenciales para la nutrición humana”.Desde el proceso de embutido en la planta ubicada en Colonia Nueva, Sian comentó que la materia prima proviene de granjas entrerrianas y contó cómo trata de optimizar el proceso de elaboración hasta llegar al producto. Según sostuvo,Suino se proyecta como una firma sin sellos negros en el marco de la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como la Ley de Etiquetado Frontal, que exige a la industria de la alimentación y bebidas a identificar con octógonos negros el exceso de los productos, tanto sea en azúcares como sodio, grasas y calorías.“Es maravilloso y un camino sin retorno porque queremos seguir haciendo otros productos, como el trabajar sin nitritos ni nitratos e incorporar alimentos vegetales biológicos para ser más saludables”, remarcó Sian.En la oportunidad, Sian comentó aque la firma presentó sus productos a la Sociedad Cardiológica Argentina, en Buenos Aires; y se mantienen a la espera de terminar de desarrollarlos para tener el logo de la entidad. Y ya trabajaron con la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos; de hecho, brindaron el catering de cierre del congreso que se desarrolló en septiembre en el CPC en Paraná.fundamentó la ingeniera química.Los interesados en adquirir los productos de Suino pueden consultar este link “Estamosde lo logrado hasta acá y no sabemos hasta dónde nos llevará el progreso, pero la meta es que todos los que formamos parte podamos ir creciendo porque nuestros productos valen la pena y podemos llevar productos muy saludables a mucha gente”, resaltó la profesional al remarcar: “Una Entre Ríos mejor y un país mejor, nos dará a todos muchas oportunidades”.Para la licenciada en Alimentos, en tanto, la producción de los nuevos productos “esporque después de pensarlo, proyectarlo en la computadora, bajarlo a la planta es un desafío diario”.