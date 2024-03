Inversiones de Telecom en Santa Fe: fibra al hogar y mejoras en redes móviles

Despliegue y modernización del acceso móvil

Fibra óptica al hogar en Santa Fe

Telecom renovó en Santa Fe el compromiso de ofrecer la mejor experiencia en servicios digitales de conectividad, entretenimiento y billetera electrónica, a través de sus marcas Personal, Flow y Personal Pay.A partir de una inversión prevista de U$S 7.2 millones entre 2024 y 2026, Telecom está fortaleciendo la infraestructura de comunicaciones en la ciudad, acorde a los requerimientos de mayor velocidad y calidad para el uso de los servicios.El anuncio de Telecom fue realizado en el marco de una visita de Juan Pablo Poletti, intendente de Santa Fe a Pablo Casey, Director de Asuntos Legales e Institucionales.En palabras de Pablo Casey, “Continuamos generando oportunidades de crecimiento para la ciudad de Santa Fe, a partir del fortalecimiento de infraestructura clave en el mundo digital. Telecom está en permanente evolución y ha logrado consolidar la plataforma de servicios que ofrece a sus clientes, y que tienen como columna vertebral tecnología de última generación en sus redes móviles y fijas. Estamos ampliando esta capacidad con fibra óptica y modernizando los sitios (antenas) móviles, para tener mayor velocidad, que es lo que necesitan nuestros clientes para usar servicios en entornos cada vez más digitales. Y también estamos construyendo la primer red 5G del país.”-Mejoras en cobertura y capacidad de las redes 4G y 4G+, que potencian el uso de internet móvil.-Ampliación de Personal 5G, la nueva red que prevé una revolución, con IoT y ciudades conectadas. El plan incluye 10 nuevas antenas que serán instaladas en zonas céntricas de la ciudad, donde se concentra el uso de dispositivos aptos.-Tendido de FTTH, una tecnología que acerca la fibra óptica a los hogares, ampliando la capacidad de internet en 1148 manzanas de Santa Fe, para que miles de hogares puedan contar con velocidades de hasta 1000 Megas, simetría y baja latencia, indispensable para estudiar, trabajar, jugar o entretenerse.Cabe destacar que Personal fue recientemente reconocida por Ookla, el líder mundial en pruebas, datos y análisis de uso de redes, con el premio a la Red Móvil Más Rápida de Argentina, por 5 años consecutivos, según el último reporte 2023 con una velocidad de conexión de 36.59 megas. Personal es el primer operador en América Latina en obtener esta distinción por 5 años consecutivos.Telecom está haciendo recambio tecnológico de toda la red móvil que brinda a través de Personal, con mejoras en el equipamiento y ampliación de la cantidad de sitios móviles 4G y 4.5G (antenas de telefonía) para responder a la alta demanda de conectividad, apalancada por el uso intensivo de los datos. A esto se suma el despliegue de 10 nuevos sitios de Personal 5G, que amplían el ecosistema de quinta generación.La construcción de nuevas antenas móviles es indispensable para extender la cobertura y calidad de los servicios, evolucionar la experiencia en el uso de las aplicaciones y ofrecer otros servicios y plataformas que requieren alta velocidad de conexión, acompañando la demanda de los clientes de estar conectados en todo momento y en cualquier lugar.Como parte de la evolución al hogar conectado, Telecom despliega fibra óptica directo al hogar, brindando una nueva experiencia de conectividad y transmisión de datos en barrios residenciales de la mano de Personal.En la ciudad de Santa Fe, el plan de renovación de la red fija alcanza miles de hogares en la actualidad con disponibilidad de conectividad a ultrabanda ancha.La tecnología conocida como FTTH (Fiber to the Home) ofrece mayor ancho de banda, lo que permite alcanzar altísimas velocidades de navegación para disfrutar de servicios multimedia como streaming de video y televisión en HD y 4K UHD (ultra alta definición) en diferentes dispositivos y TVs de manera simultánea.Estos despliegues permiten además acceder a FLOW en todas sus modalidades, incluyendo FLOW FLEX. A través de este tendido, la empresa disponibiliza un amplio abanico de servicios acorde a las necesidades de conectividad y soluciones tecnológicas para las personas, pero también las empresas medianas, pequeñas y emprendedores de la ciudad