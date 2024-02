Enersa mejora la oferta energética en el noroeste con estación transformadora

Este sábado, la Gerencia de Transmisión de Enersa finalizó los trabajos para poner en servicio la nueva Estación Transformadora (ET) La Paz en 132 kV. La ET alimenta la demanda de toda esa ciudad y zonas rurales de influencia a través de la red de distribución de la cooperativa eléctrica local.Esta nueva planta está alimentada desde la ET Santa Elena, a través de su correspondiente línea de alta tensión La Paz.Con la puesta en funcionamiento de esta nueva estación, se podrá abastecer a la Cooperativa Eléctrica La Paz, minimizando así las pérdidas eléctricas y mejorando el perfil de tensión.La transformadora tiene una capacidad instalada de 30 MVA, lo que duplica la oferta de potencia y energía y permite contar con un horizonte de mediano-largo plazo para atender nuevas demandas en la región.De este modo, la flamante obra brinda un importante respaldo al sistema eléctrico interconectado y mejora la seguridad y la eficiencia energética para todo el noroeste de la provincia de Entre Ríos.