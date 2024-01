CKEA ofrece el nuevo tratamiento “Velaslim Plus” para combatir la celulitis

El Centro de Estética CKEA, que cuenta con tratamientos de avanzada para el bienestar y la salud, en esta oportunidad ofrecen una nueva alternativa para combatir la celulitis en diversas zonas del cuerpo.Se trata de Velaslim Plus: un tratamiento no invasivo que reduce la celulitis y que modela el contorno corporal mejorando su apariencia en pocas sesiones (seis u ocho), combina cuatro tecnologías: radiofrecuencia, infrarrojos, vacuumterapia y masajes de rodillos brindando resultados excepcionales sin tiempo de inactividad o molestias.“Somos profesionales de salud que siempre vamos a hacer una evaluación previa para saber si el tratamiento es el indicado para que comiences a cuidarte”, explicó a Elonce la embajadora de CKEA, María José Armándola.En este sentido, mencionó que este tratamiento que combina cuatro tecnologías: laser, rodillo, masaje infrarrojo y radio frecuencia. “Esto mejora la circulación y elimina toxinas, para potencia el aspecto de la piel con celulitis”.Y mencionó: “Es una alternativa muy linda, ya que no duele y no debe hacer otra cosa después, es decir que podés continuar con tu vida habitual sin problemas”Asimismo, mencionó que una gran alternativa para complementar el tratamiento que combate la celulitis, es la mederoterapia: “Es de una técnica que se realizan con diversos instrumentos de madera y se utiliza para eliminar toxinas, drenar la zona y ayuda a descansar las piernas”.

“Siempre sugerimos actividad física, moverse es el paso número uno, además hay que tomar muchísima agua”, amplió.Para completar el tratamiento integral, Armándola recomienda utilizar la crema: que fue desarrollada con un alto porcentaje de L-Carnitina y Cafeína y a su formulación, con el tiempo mejora la apariencia de la celulitis. Además, hidrata y ayuda a mejorar el aspecto de la piel. “Es una emulsión muy liviana que no deja efecto pegajoso, solo hay que colocársela y dejarla actuar unos minutos antes de ponernos la ropa”, aseveró.Por otro lado, la embajadora de CKEA expresó que en tanto en el de Santa Fe como en el de Paraná ofrecen una gran cantidad de promociones con tarjetas de crédito, débito y demás para que todos puedan aprovechar de los servicios.Los interesados en mayor información deben comunicarse al contacto de WhatsAppo personalmente en la sucursal de calle Vélez Sarsfield 721 en Paraná.