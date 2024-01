Restaurar fotografías antiguas es más fácil gracias a CapCut

Una plataforma de edición apta para cualquiera

Casi todas las familias tienen unos cuantos álbumes de fotos viejas acumulando polvo en algún rincón de la casa. Las fotos de nuestros abuelos, abuelas, padres o madres no solo tienen un gran valor emocional, sino también histórico, así que siempre es buena idea digitalizarlas y hacer todo lo posible para conservarlas en buen estado.El problema es que las fotos antiguas se degradan con facilidad, sobre todo si no estuvieron conservadas adecuadamente. Restaurar este tipo de imágenes era todo un desafío hasta hace algunos años, porque se hacía necesario tener conocimientos avanzados de edición fotográfica y un software muy potente instalado en la computadora. Pero todo esto está cambiando gracias a una nueva suite de edición multimedia: CapCut Online.Si querés sorprender a tu familia dándoles una nueva vida a esas fotos en blanco y negro del álbum familiar, CapCut Online te lo pone muy fácil gracias a una plataforma de edición gratuita con la que vas a poder acceder a algunas de las herramientas de inteligencia artificial más avanzadas para restaurar fotos de hace décadas. ¡Descubrí cómo podés recuperar tus fotos familiares, corregir sus desperfectos, mejorar su resolución y colorearlas con CapCut!¡No te preocupes, que no vas a tener que gastar nada para restaurar tus fotos! CapCut Online es un editor de fotos online 100% gratis que funciona desde un navegador web, así que lo único que tenés que hacer es registrarte en la plataforma con tu correo electrónico o con tu cuenta de TikTok para empezar a usarla.

Restaurá tus fotos antiguas con la IA de CapCut

Herramienta de restauración de fotos antiguas

Ampliar la resolución

Colorear fotos en blanco y negro

Ajuste de la iluminación

¡Restaurar las fotografías de tus familiares está a tu alcance con CapCut!

Además, CapCut Online es una plataforma que está diseñada para que cualquier persona pueda usarla. Una de sus principales características es su facilidad de uso, que toma como referencia la interfaz de las principales redes sociales para ponerte las cosas mucho más fáciles a la hora de trabajar con tus fotos. Por eso no necesitás tener experiencia previa de retoque fotográfico, ¡y, además, vas a conseguir unos resultados geniales en cuestión de segundos!Para restaurar las fotos antiguas de tus álbumes familiares con CapCut Online, casi lo único que tenés que hacer es subir la foto y usar una o varias herramientas de inteligencia artificial que funcionan simplemente pulsando un botón.La herramienta ideal para hacer este tipo de restauraciones está diseñada de forma específica para restaurar fotos antiguas. Todo lo que hay que hacer es cargar la fotografía que querés restaurar, y pulsar un botón para que la inteligencia artificial detecte de forma automática todos los desperfectos que pueda tener.Durante el proceso de edición, la IA va a corregir manchas, arrugas, rasguños, quemaduras, o incluso roturas en las imágenes. Este proceso solo dura solo unos segundos porque no tiene lugar en tu computadora o tu celular, sino en los servidores de alta potencia de CapCut Online. ¡Si solo querés hacer una restauración básica de la foto, esta herramienta es más que suficiente para devolverle todo su esplendor en menos de un minuto!También tenés la posibilidad de ampliar la resolución de la foto con el editor de fotos gratis de CapCut Online. Esta herramienta es ideal si lo que querés es rescatar una foto antigua que quizá solo tenés almacenada en formato digital con una resolución muy pobre. Al ampliar la resolución de la foto manteniendo intacta su integridad visual, lo vas a tener mucho más fácil para imprimirla después y sorprender a tu familia.La resolución máxima a la que podés ampliar una foto de este tipo es de 4k, más que suficiente para imprimirla en un formato imponente y colgarla en cualquier habitación de la casa. Esta ampliación de la resolución se hace de manera inteligente, introduciendo píxeles nuevos a partir del contenido de la imagen, así que suele ser buena idea ejecutarla después de haber restaurado la foto con la herramienta de restauración.La herramienta de restauración que mencionábamos antes también incluye una opción para colorear la foto, aunque suele ser mejor idea colorearla después de hacer cualquier otro ajuste usando la herramienta específica de coloreador de fotos. Con esta herramienta, todo lo que tenés que hacer es pulsar un botón y esperar a que CapCut Online detecte e incorpore los colores originales de la imagen.El editor de imágenes mediante IA de CapCut Online es ideal para devolverles el color y la vida a las fotos en blanco y negro con solo pulsar un botón. Además de darles mayor realismo a las fotos, esta característica es especialmente emocionante para nuestros familiares, que durante años solo pudieron rememorar su infancia en blanco y negro, y que ahora tendrán la oportunidad de volver a ver sus fotos antiguas a todo color.Si querés darle un toque final a la restauración de las fotos de tu familia, también podés usar una herramienta de ajuste de la iluminación mediante IA. Esta herramienta no está diseñada específicamente para restaurar fotos viejas, sino que se utiliza para mejorar todo tipo de fotos. ¡De hecho, es una de las características de CapCut favoritas entre los influencers! Pero también podés usarla en el proceso de restauración de fotos antiguas.Para retocar la iluminación de este tipo de imágenes, solo tenés que subir la foto a la plataforma y elegir entre cuatro perfiles de iluminación que aparecerán en la barra lateral derecha de la interfaz. Podés probar cada uno hasta encontrar el que ajusta la iluminación del modo que te guste más. ¡Como en las otras características, solo tendrás que hacer un clic para completar el proceso de edición!¡CapCut Online te lo pone realmente fácil para recuperar todo el esplendor de las fotos de tus familiares! No necesitás pagar nada para usar esta plataforma, no tenés que instalarla en una computadora de alta potencia, y no es necesario contar con conocimientos de edición de fotos de corte profesional. ¡CapCut Online es gratis, opera de forma íntegra en los servidores de ByteDance, cuenta con herramientas automáticas que cualquiera puede usar!¿A qué esperás, entonces? ¿Te gustaría restaurar las fotos de tu álbum familiar y darle una sorpresa a tu madre o a tu padre? ¡Es muy fácil! Todo lo que tenés que hacer es ir a la web de CapCut Online y registrar una cuenta con tu correo electrónico. En apenas unos segundos vas a poder acceder a todas las herramientas de IA para restaurar fotos antiguas. ¡Date el gusto de sorprender a tu familia con la nueva IA de restauración de fotos de CapCut Online!