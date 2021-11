UNO Entre Ríos celebró sus 21 años con un sorteo de 200.000 pesos en premios

El medio Uno Entre Ríos cumplió 21 años de trayectoria y los festejó con un importante concurso en el que sorteaban 200.000 pesos en premios diversos. “Es una alegría el número de participantes que tuvimos; queríamos regalar a todos nuestros lectores muchos premios que son cosas lindas y que la mayoría no sale a comprar”, valoró la responsable del área de Marketing, Lorena Smail, a Elonce TV.Según detalló el concurso sorteaba 20.000 pesos en premios, entre los que se destacaron ordenes de compras, manteles, equipos de mate, perfumes, relojes, tratamientos estéticos, curso de manejo, instrumentos, desayunos, etc. “Los anunciantes colaboraron con cosas muy hermosas y variadas”, sumó Smail.Por su parte, la ganadora, Juliana, indicó que “es una alegría inmensa ser la ganadora, al principio no lo podría creer y nunca me imaginé que eran tantos premios”.“Es un, muy buen regalo de fin de año”, añadió.