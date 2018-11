Se palpita la Feria Destapar: Cinco propuestas imperdibles de la quinta edición

Ya se palpita la 5º Feria Gastronómica Destapar, que se realizará este fin de semana en el Puerto Nuevo de la capital entrerriana.A pocas horas del evento gastronómico del año, los organizadores mencionaron. Si bien, el programa es amplio y con momentos diversos, recomiendan seguir el evento en las redes y comprobar estas sugerencia.Sí, aunque no lo creas en nuestra provincia se produce un destilado a base de cáscaras de mandarina y romero que recientemente ha sido reconocido a nivel internacional.Por eso, si en los bares aún no te has topado con este elixir, el cantinero Matias Visconti, te espera en un nuevo espacio dedicado al mundo del vermú para abrir el apetito con esta verdadera joya. Valen las ganas!

Paraná La Feria Destapar tendrá un espacio de cocina solidaria

En esta edición, cocineros de la ciudad prepararán platos exclusivos a beneficio de organizaciones sociales.Santiago De León, Exequiel Cabrera, Sebastián Vivanco, Pablo Mariño, entre otros proponenpicar algo y colaborar con Suma de Voluntades, la Asoc. de pescadores de puerto sánchez y la fundación Huellitas. Los menúes, en las redes sociales¡¿Como? ¿De morcilla?!Sí, en destapar te vas a encontrar con una amplia variedad de bocados, así que si estás buscando llevar novedades al paladar, la propuesta de Marcelo Díaz (En su salsa). Desafía las leyes de la gravedad gastronómica paranaenses.

Bonus:

En cada edición las canillas del "Ruso" son una gran caja de sorpresas. Esta no será la excepción y promete abundantes litros de esta verdadera "bomba" cervecera. Pedila al grito de "Citra por favor" y disfrutá de una verdadera tormenta de sabores (no es broma). PROST!Sí, volvieron los fichines para rememorar los gloriosos noventa. Así que si venís con tus hijxs o con tus amigxs, traete pañuelitos para contener la emoción porque entre buenas birras y bocados está todo dado para vivir el HI-SCORE.Gloria a los juegos ARCADE de los chicos de @insertcoinnightsSi te gusta el mundo de la coctelería, no te pierdas la clase abierta de Sebastián Atienza (@atienzasebastian) el domingo 25 a las 20:00 en el Espacio ChinChin.Las anticipadas se ofrecen a $150 en diferentes