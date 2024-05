Las cinco claves para entender la faltante de gas en la Argentina

Los principales motivos de la falta de gas en la Argentina

Con la llegada de las bajas temperaturas, el sistema de provisión de gas, que operaba al límite, entró este martes 28 de mayo en estado de emergencia y derivó en el corte total de suministro a cientos de estaciones de servicio de GNC e industrias en toda la Argentina. La delicada situación fue analizada anoche en un comité de crisis convocado por autoridades del Enargas y las empresas del sector gasífero de todo el país.La interrupción de la venta en los surtidores comenzó a la medianoche. La medida apunta a priorizar el abastecimiento a hogares, hospitales y escuelas. En el caso de los cortes de gas a más de 300 industrias se mantendrán por lo menos 24 horas, es decir, hasta las primeras horas del jueves y no descartan que deban aplicarse nuevas restricciones si las condiciones del sistema no mejoran.El consumo de gas se duplicó en lo que va de mayo frente al mismo mes de 2023 ante las bajas temperaturas. A principios de este mes, el uso residencial prioritario llegó a 80 millones, por lo que la presión en los gasoductos cayó y puso presión sobre el abastecimiento general.Por su parte, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo aseguró no es responsabilidad del gobierno de Javier Milei de “no contar con la capacidad plena” del gasoducto a Vaca Muerta. Sobre las obras inconclusas, el funcionario apuntó contra la gestión de Alberto Fernández al remarcar que las obras del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner (GPNK) y las plantas compresoras de Tratayén y Salliqueló debían haber finalizado en septiembre de 2023.Por estos días, existe un faltante de gas calculado en por lo menos 14 millones de m3 en la Argentina. A continuación,-Con la llegada anticipada del frío, la demanda de gas residencial se duplicó respecto de mayo de 2023 y todavía no se cuenta con el Gas Natural Licuado (GNL) importado por barco para reforzar la oferta nacional.-Por el cambio de gobierno, las obras en las plantas compresoras del gasoducto de Vaca Muerta se retrasaron y recién hace unas semanas comenzaron a acelerarse.-La empresa Transportadora Gas del Norte (TGN) registró inconvenientes en dos plantas compresoras en Córdoba y San Luis.-Un barco con GNL importado de Brasil (de manera directa, es decir, de emergencia) no pudo descargar en Escobar por un conflicto con el pago entre la estatal Enarsa y Petrobras, que no permitió el desembarco. Esa demora comprometió parte del sistema y en varias regiones del país está toda la demanda no prioritaria restringida, dijeron en el sector energético.-A mediados de mayo, Cammesa salió a comprar buques con combustibles líquidos (fueloil y gasoil) para que las generadoras eléctricas reemplacen el gas utilizado en sus procesos y permitir una mayor oferta en lo que se espera sean picos de demanda. Todavía no llegaron.