Asignaciones familiares: qué trabajadores en relación de dependencia no cobrarán

LOS RANGOS Y MONTOS DE LAS ASIGNACIONES DETALLADOS:

Rangos y Montos de Asignaciones Familiares para Trabajadores en Relación de Dependencia Registrados y Titulares de La Ley de Riesgos Del Trabajo

El organismo fijó en 41,48% el incremento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar, que pasará de los actuales $ 2.154.806, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo.Si el ingreso familiar no supera los $ $575.695, se cobrará por hijo $ 37.177.Si el ingreso familiar supera los $ 575.695,01 hasta $ 844.319, se cobrará $25.074.Si el ingreso es de entre $ 844.319,01 y $ 974.796 recibirán $15.163.Finalmente, si los ingresos familiares van de $ 974.796,01 a $ 3.048.620, cobrarán $ 7.819.La ayuda escolar anual pasa de $ 70.000 a $ 99.036.En el caso de losA, B, C: $ 37.177.D, E: $ 25.074F: $ 15.163.-G,H: $ 7.819Las Asignaciones Familiares son, entre otras, por nacimiento, adopción, prenatal, hijo, hijo con discapacidad. Y se otorga a los Trabajadores en Relación de Dependencia, a los Titulares de la prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) que no se encuentren bajo relación de dependencia, a Jubilados y Pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino- ANSeS y a los Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.Nacimiento: $43.334Adopción: $ 259.130Matrimonio: $64.889Ayuda Escolar Anual: $ 99.036.

Montos para Titulares de Asignaciones Universales para Protección Social

Rangos y Montos de Asignaciones Familiares para Trabajadores Monotributistas

Rangos y Montos de Asignaciones Familiares para Titulares de La Prestación Por Desempleo

Rangos y Montos de Asignaciones Familiares para Titulares Del Sistema Integrado Previsional Argentino

Rangos y Montos de Asignaciones Familiares para Veteranos de Guerra Del Atlántico Sur

Rangos y Montos de Asignaciones Familiares para Titulares Del Decreto 514/21

