Bancarios: cuál es el aumento y cuánto cobran en mayo tras el dato de inflación

Aumento para bancarios: cuánto cobrarán en mayo

¿Cuál es el último acuerdo paritario para bancarios?

Los trabajadores bancarios percibirán un aumento que, correspondiente a la última proyección de la inflación de abril. De esta manera,El aumento se reflejará en todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.Tras la suba acordada por el sindicato de Sergio Palazzo,. Este se compone de un inicial de $1.169.680,45 más una participación en ganancias de $42.265,76.Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó queAdemás, con la actualización salarial,. Por el momento, el monto quedará fijado en $ 1.042.729,66.El pasado 2 de mayo, el gremio anunció que "a modo de adelanto, las empresas abonarán un 7%, hasta tanto el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) difunda los índices inflacionarios correspondientes al mes de abril. En el caso de que la inflación supere el mencionado adelanto, se ajustará automáticamente por la diferencia".Cabe recordar que en marzo pasado el gremio acordó con las cámaras empresariales bancarias, que el aumento salarial del trimestre de enero a marzo será equivalente a la inflación, es decir del 51,6%.“Se otorgará un adelanto del 9% para el mes de marzo de 2024, acumulativo a lo percibido en el mes de Febrero, sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales. En caso de resultar mayor la inflación a lo ya percibido en enero-febrero y este adelanto del presente mes, se ajustarán retroactivamente los salarios al mes de Marzo, abonando esa diferencia junto a los salarios de Abril”, indicaba el acuerdo. Fuente: (ElCronista-Infobae)