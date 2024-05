Otro banco lanzó su crédito hipotecario: detalles de la propuesta

Siguen sumándose bancos a la oferta de créditos hipotecarios para quienes buscan una opción para tener su casa propia. Banco Macro anunció el lanzamiento de su línea de préstamos pensada para brindar acceso a la vivienda a sus clientes de todo el país.



La línea de crédito de la entidad presidida por Jorge Brito está destinada a quienes buscan comprar su primera o segunda vivienda, sin monto máximo del préstamo.



Los plazos pueden alcanzar hasta 20 años, siendo en pesos ajustables por UVA más una tasa fija nominal anual del 5,50% para todos aquellos clientes que acrediten su sueldo en Banco Macro y del 7% para los que no perciban sus haberes en la entidad.



Los préstamos para la compra de tu Casa Propia de Banco Macro permiten financiar hasta el 75% del valor escriturable del inmueble, y para quienes tienen menos de 30 años de edad y acrediten su sueldo en el banco se les otorga hasta el 90% del valor escriturable del inmueble a comprar, si sus padres son fiadores del crédito hipotecario.



“Fiel a nuestro propósito de que Argentina piense en grande, creemos que esta nueva línea de créditos es una gran oportunidad para nuestros clientes y sus hijos. Reconocemos la importancia de ofrecer herramientas que aporten al desarrollo de las familias argentinas”, aseguró Gustavo Manriquez, CEO de Banco Macro.



“Somos el banco que está cerca de sus clientes y piensa en cada uno de ellos creando soluciones y propuestas de valor para que puedan cumplir sus sueños. Consideramos que no se puede pensar en un país que se desarrolle sin oferta de crédito hipotecario, es fundamental para el desarrollo de la Argentina. Por eso en Banco Macro trabajamos todos los días para que nuestros clientes puedan pensar en su futuro”, concluyó Manriquez. Créditos Hipotecarios UVA de Banco Macro TASAS



-Tasa preferencial si sos cliente Plan Sueldo: TNA 5.50% + UVA

-Si no acreditás tu sueldo en Macro: TNA 7% + UVA



FINANCIACIÓN



-Propiedades con valores hasta $350.000.000 te financiamos hasta 75% del valor de la vivienda (valor de escritura).

-Propiedades con valores superiores a $350.000.000 te financiamos hasta el 60% del valor de la vivienda (valor de escritura).

-Línea Joven (jóvenes menores de 30 años; primera vivienda; con acreditación de haberes en Banco Macro y fianza de padre/s.): Hasta 90% del valor de la vivienda (valor de escritura)



RELACIÓN CUOTA-INGRESO



-Si sos cliente Plan Sueldo: 30%

-Si no acreditás tu sueldo en Macro: 25%



REQUISITOS



-Relación laboral: Clientes y no clientes en relación de dependencia, monotributistas y autónomos. 12 meses de antigüedad en la empresa/actividad. Para clientes Plan Sueldo además 1 mes de acreditación en Banco Macro.

-Edad: de 18 a 65 años

-Ingresos: Se puede sumar ingresos con tu cónyuge o concubino.