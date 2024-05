Se redujo 11,9% el consumo de nafta y gasoil en el país

Foto: Archivo

En marzo de 2024 las ventas sumadas de naftas y gasoil tuvieron una reducción del 11,9% interanual y 1,3% en la comparación de los últimos 12 meses con respecto a igual período inmediato anterior. Analizados ambos combustibles por separado, durante los últimos doce meses, las ventas de gasoil fueron 2.6% menores mientras que las ventas de nafta fueron 0,5% superiores.



Así lo revela un nuevo informe de Tendencias Energéticas del Instituto Argentino de Energía General Mosconi difundido por El Litoral. La caída se verifica en línea con la recesión de la economía. "La demanda total de energía eléctrica se redujo 14,6% interanual en marzo de 2024 respecto a igual mes de 2023. El consumo eléctrico anual presenta una reducción acumulada del 3,4% año contra año", revela el documento.



Estas caídas se ratifican con un retroceso del 13% con relación a febrero, pero adquieren mayor significación si se tiene en cuenta que el tercer mes de este año tuvo temperaturas 6 grados superiores al promedio histórico para alcanzar a configurarse como el marzo más caluroso desde 1944, pero con menor consumo eléctrico.



La excepción la marcó el rubro de "gas natural entregado" -que hasta la medición no presentaba grandes subas de tarifas- que se incrementó 6,5% interanual en febrero (último dato disponible) y se mantuvo sin variantes en los últimos doce meses corridos respecto a igual periodo del año anterior.



La dinámica de los surtidores no escapa a lo que sucede con la economía en su nivel general. En febrero del presente año, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) que mide el Indec, registró una caída de 3,2% respecto al mismo mes de 2023. El indicador desestacionalizado disminuyó 0,2% y el indicador tendencia-ciclo lo hizo en 0,5%, ambos respecto al mes anterior; son datos preliminares a las caídas de 21,2% en industria y 41,2% en marzo.



A contramano de lo que sucede con el consumo, en marzo la producción de petróleo aumentó 1,2% respecto del mes anterior y creció 7,3% interanual. En los últimos doce meses acumulados fue 8% superior respecto a igual periodo anterior.



El IAE/General Mosconi detalló que la producción de petróleo convencional, que representa el 50% del total anual, aumentó 0.1% intermensual en marzo respecto del mes anterior y disminuyó 3,9% interanual. Incluso resultó 32% menor en la medición año contra año, lo que ratifica el "envejecimiento" mientras no haya nuevos pozos de esta modalidad.



Por el contrario, la producción de petróleo no convencional, que ya alcanza el 50% del total anual, aumentó 2.2% de un mes para el otro y alcanza una suba de 19,6% interanual y 22,2% en los últimos doce meses. "Esto último se explica por el incremento en la producción de Shale Oil que, en los últimos doce meses, aumentó 22,8% mientras que la de Tight se reduce 1,2% en el mismo periodo”.



Algo similar sucede con el gas natural. La producción en marzo aumentó 0,5% intermensual y 4,5% interanual. La producción convencional, que representa el 40% del total, se redujo 1,3% intermensual y cayó 7,2% interanual; la no convencional -ocupa el 60% de la producción- aumentó 1,6% contra febrero y subió 13,7% interanual, debido a un incremento en el Shale del 18,5% y del Tight del 0,6%. Balanza positiva La balanza comercial energética del mes de marzo del presente año registró un superávit de US$693 millones, según el detalle del IAE/General Mosconi. Las exportaciones se incrementaron 19,2% interanual y crecieron 11,8% comparando los últimos 12 meses con igual período inmediato previo. Las importaciones fueron menores; 76,6% interanual y 6,7% año contra año.



Balance negativo en biocombustibles La producción de biodiésel -de fuerte referencia en la economía santafesina- se redujo en febrero en el país un 13% respecto de enero pero aumentó 36,4% interanual. De todas maneras la industrialización del rubro es 48% menor si se toman los últimos 12 meses a febrero, en comparación con igual período inmediato anterior.



Las ventas internas de biodiésel se redujeron 19,8% intermensual pero subieron 21,7% interanual. En el año móvil registra una caída del 16,5%, año. Por su parte las exportaciones acumuladas en los últimos 12 meses a diciembre de 2023 fueron 73,2% menores a igual periodo del año anterior.



La producción de bioetanol en base a maíz y caña de azúcar se redujo 29,5% intermensual y 8,7% interanual; el cálculo acumulado durante los últimos 12 meses al mes de referencia la producción es 1,8% año contra año. Por otra parte, las ventas se redujeron en febrero de 2024 respecto al mes anterior un 9,4% y fueron 2,1% interanual superiores a igual mes del año anterior. A su vez, en los últimos doce meses corridos acumulan un aumento del 1,5% año contra año. Las "renovables" para arriba "La generación a través de energías renovables definidas en la Ley 27.191 "muestra un aumento anual en la categoría Biogás, Eólica, Hidráulica Renovable y Solar que se incrementaron 16,2%, 7,1%, 33,3% y 13,4% año contra año”. Por otra parte, la generación biomasa disminuyó 4,6% en la comparación de los últimos 12 meses.



"El incremento renovable en los últimos doce meses está impulsado por el aumento en la generación eólica y solar. La participación de generación a través de energías renovables fue del 15,8% en marzo y del 14,8% en el acumulado en 12 meses”.



El Mosconi aclara que la energía generada a través de la tecnología hidráulica renovable (hidráulicas menores a 50 MW) surge mayormente de proyectos antiguos y podrían ser clasificadas como fuente de energía hidráulica. Bajo este ordenamiento, la energía renovable ocupa el 13,8% del total generado en los últimos doce meses mientras que la hidráulica representa el 29% de la generación neta local. (Análisis Digital)