Cuánto bajará la cuota de la prepaga que acapara la mayoría de los afiliados

La prepaga que acapara la mayoría de los afiliados del mercado informó cuál será el esquema de las nuevas facturas que empezarán a llegarle a la gente los próximos días.Como regla general, la información brindada por fuentes de OSDE es queSin embargo, habrá unaSegún explicaron desde la empresa, a los desregulados se les debe cobrar todavía la diferencia (entre el aporte y el excedente) de marzo, por lo que ese pago llevará un 19 por ciento de aumento con respecto a lo abonado por esos afiliados en febrero. Representan el 75 por ciento del total. Luego, sí, a partir de abril -es decir en la siguiente factura- verán reflejada la reducción anunciada del 22 por ciento.En cambio, los afiliados directos y monotributistas recibirán en las próximas horas las facturas correspondientes al mes de abril (que deberán pagar los primeros días de mayo) y en ese caso las cuotas ya se verán ajustadas con la reducción del 22 por ciento. En este caso, el último incremento del 19 por ciento lo habían pagado por el mes de marzo en los primeros días de abril.Esta modificación ocurre luego de que la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, mediante una resolución dictada el 17 de abril, ordenara a siete prepagas retrotraer los precios de las cuotas a los valores de diciembre y sobre eso sumarles la inflación acumulada. La orden tuvo lugar luego de que todas las prepagas aumentaron sus cuotas por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), luego de que el DNU 70 (de diciembre pasado) las habilitara a hacerlo.Las siete prepagas incluidas en la resolución del Poder Ejecutivo son OSDE, Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical y Omint. Hasta el momento, según pudo saber Clarín, sólo OSDE informó cómo facturará la próxima cuota, en un contexto de incertidumbre generalizada de los afiliados.Por otro carril sigue su curso el amparo judicial que presentó la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial Federal 9, a cargo de Mercedes Maquieira. En este caso se trata de la parte más delicada del asunto. El Gobierno argumenta que hubo "cartelización" de las prepagas para incrementar sus cuotas y en consecuencia pretende que les devuelvan a los afiliados lo cobrado por encima de la inflación entre los meses de diciembre y marzo.Maquieira todavía no resolvió sobre la cuestión. Lo primero que hizo fue preguntarle al Gobierno, en un fallo conocido este lunes, si no había superposición entre la medida administrativa del Gobierno y el amparo presentado, dado que varias de las prepagas alcanzadas por la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio también figuran también en la demanda judicial.La SSS no sólo respondió que la decisión era seguir adelante con la demanda contra las 18 prepagas incluidas en la primera presentación (16 más dos que se incorporaron inmediatamente), sino que además había decido ampliar la iniciativa contra otra cinco, con lo que el total de empresas a las que apunta el Gobierno para que devuelvan parte de lo ya cobrado alcanza a 23.No se sabe qué tiempos demandará a la Justicia la resolución de este punto. Desde las prepagas alertan que si se les hace devolver el dinero ya cobrado a los afiliados corre riesgo de resentirse toda la cadena del sistema de salud privado, al punto del quiebre. Eso está por verse. Por lo pronto, otra amenaza que venían sosteniendo las prepagas por lo bajo, y que tiene que ver con los honorarios de los prestadores a partir de la reducción de la cuota, finalmente no sufrirá cambios. Por lo menos en el caso de OSDE.Sobre ese tema, desde la prepaga informaron que a los prestadores "se les pagará los mismos honorarios que en el mes de marzo", algo que era una gran preocupación del sector de las clínicas y sanatorios. Al punto que este lunes, desde la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), habían salido a alertar sobre esta situación, según publica el diario"Hoy se desarrolla un conflicto sectorial, de público conocimiento, que repercutirá fuertemente en el sector prestador de servicios, entendiendo que somos parte de una cadena de valor que en su conjunto administra un bien público -la salud- con gestión privada. De no resolverse pronto, esta situación dejará fuera de juego, quebradas, a muchas instituciones”, había manifestado Jorge Cherro, titular de ADECRA.La decisión de OSDE también en este sentido es importante, porque acapara más de 2 millones de afiliados de las empresas de medicina privada, lo que representa casi el 35 por ciento del mercado