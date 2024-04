Gremio de alimentos logró paritaria de 304% anual: salario mínimo de $623.000

La Federación Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) y la Cámara Empresaria FIPAA firmaron un acuerdo para aumentar los salarios un 304 por ciento en el año, lo que significa un salario mínimo de 623.000 pesos.



Según el convenio, el aumento se aplicará en dos etapas: un 9 por ciento en marzo sobre los salarios de febrero y un 7 por ciento en abril sobre los salarios de marzo.



El incremento será no remunerativo hasta mayo y los empleadores deberán abonar el pago retroactivo de los salarios de marzo y de la primera quincena de abril hasta el 30 de abril.



Con este acuerdo, los trabajadores de la Alimentación alcanzaron un aumento salarial superior al índice de inflación en el mismo período.



-El aumento salarial del 304% y el salario mínimo de $623.000 corresponden a los trabajadores de la Alimentación que se encuentran encuadrados en el convenio colectivo de trabajo 244/94.



-El acuerdo incluye un aumento para todas las categorías salariales del CCT 244/94.



-El nuevo salario se calcula aplicando el porcentaje de aumento correspondiente a la categoría salarial del trabajador, sobre el salario de febrero de 2024.



-El aumento de marzo se pagará con los salarios de abril. El aumento de abril se pagará con los salarios de mayo.



-Sí, el aumento de marzo y abril será no remunerativo hasta el mes de mayo.



-Significa que el aumento no se tendrá en cuenta para el cálculo de otras remuneraciones, como las vacaciones, el aguinaldo o las horas extras.



-Los empleadores deberán abonar el pago retroactivo de los salarios de marzo y de la primera quincena de abril hasta el 30 de abril.



-Se espera que la inflación continúe aumentando en los próximos meses, por lo que es posible que se realicen nuevas negociaciones salariales en el futuro.