Las estimaciones de Cavallo sobre el dólar y la inflación

A su criterio: "Hasta que no se liberalice y reunifique el mercado cambiario, no veo que haya una reactivación importante de la economía. Va a seguir un clima recesivo e incluso con tendencia a ser depresivo, una recesión prolongada".



"Recién después de esos cambios y que se anuncie un plan de estabilización, la economía va a dejar de declinar", sostuvo Cavallo en un seminario virtual que organizó la empresa Cocos Capital.



En ese marco, el ex ministro se preguntó: "¿Qué ocurre si el Banco Central no corrige el ritmo de devaluación y la tasa de inflación se mantiene entre 6% y 7% y siguen las restricciones al mercado financiero?".



"Aumenta muchísimo el riesgo de que para poder unificar y liberalizar el mercado de cambios tengan que admitir un salto devaluatorio fuerte", consideró.



Con respecto a la inflación, Cavallo indicó que "hasta el 15 de abril, los precios online cayeron del 8 al 6,5%, por lo cual estimo que la tasa del INDEC va a ser del 9,5% en abril".



"Ahora, difícilmente a partir de mayo pueda seguir bajando como lo ha hecho hasta abril. Ya no tendrá tendencia declinante, no es lo que espera el Gobierno", pronosticó el ex jefe del Palacio de Hacienda, para quien la inflación se va a estabilizar "entre el 6 y 7% mensual".



También señaló acerca de después que se haya unificado el mercado y se anuncie un plan de estabilización: "Podremos hablar de una fuerte reducción de la tasa de inflación, como la que se dio por el régimen de convertibilidad en el ´91, que al mismo tiempo vendría de la mano de una reactivación vigorosa".