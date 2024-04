Hubo fuerte aumento de fondos para el ex Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar

Al término del primer trimestre, y contabilizando la primera quincena de abril, sumando todos los programas sociales que dependen de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ya se devengaron casi $ 8 billones de los más de $ 20 billones previstos inicialmente, que luego de partidas reasignadas esta semana ya se convirtieron en $ 27,2 billones. La cifra exacta, al 14 de abril, es $ 7,87 billones sobre ese global, que fue actualizado por primera vez en el año.El Gobierno ya dio el paso inicial en ese sentido, con un presupuesto de prórroga y que ya tuvo que actualizar en varios puntos. El caso más emblemático son los recursos destinados a pagar planes sociales como el Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar, que ya tuvieron que reforzarse.En los últimos días se adjudicaron casi $ 120.000 millones a dichas partidas. En el caso del Potenciar Trabajo, incluso estando subdividido ahora por los sub-programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, se le agregaron a la partida $ 20.644 millones, en el de la Tarjeta Alimentar, exactamente $ 99.180 millones. Ahora, el ex Potenciar Trabajo tiene un presupuesto de $ 1,04 billones y la Tarjeta Alimentar de $ 974.820 millones. Es decir, entre ambos superan largamente los $ 2 billones de presupuesto.El ex Potenciar Trabajo repercute directamente en más de 1,2 millones de beneficiarios, pese a los recortes de plantilla que llevó adelante el Gobierno por una serie de irregularidades detectadas en el cobro en estos meses. En el último tiempo, le quitaron peso en relación a la Tarjeta Alimentar, que fue creciendo en fondos y prácticamente lo equipara.En lo que va del año, el gasto para los dos programas va por encima de la proyección anual. Al ex Potenciar Trabajo se le giraron $ 338.045 millones, en tanto que a Políticas Alimentarias se le transfirieron $ 414.484 millones. Representan un gasto por día de $ 7.167 millones. Pablo de la Torre, como secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, es el responsable del área, más allá de que la ministra es Pettovello.Simbólicamente, son dos programas que tienen mucha representación. La Tarjeta Alimentar genera impacto directo en más de cuatro millones de personas y fue, con el Potenciar Trabajo, el principal programa de asistencia social sustentado durante el gobierno de Alberto Fernández. En el caso de la Alimentar, fue administrada por La Cámpora de manera directa, mientras que en el del Potenciar Trabajo corrió por cuenta de organizaciones piqueteras como el Movimiento Evita que lidera Emilio Pérsico.