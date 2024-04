Salarios informales sufrieron pérdida de casi el 60 por ciento en siete años

Los salarios informales perdieron un 59,5% en términos reales de 2017 a 2023, según el último reporte de GhidiniRodil. Además, en un contexto con desempleo en mínimos históricos, el empleo no registrado fue el que más creció de 2017 a la actualidad en este último tiempo.



En tanto, el salario registrado -según este reporte- cayó un 35% en términos reales desde 2017 a 2023. El informe de la consultora de Recursos Humanos toma como punto de partida el segundo año de gobierno de Mauricio Macri porque fue el último año en el que el sueldo creció para los trabajadores registrados, en esa oportunidad un 2%.



"Esta caída del salario es hoy una de las características más tristes de los últimos años", resalta GhidiniRodil en su informe.



Si se compara la inflación frente a los salarios también perdieron por knockout, ya que en los últimos años la aceleración de los precios fue muy virulenta, con excepción de la pandemia, donde hubo una desaceleración de la variación de precios y los salarios pudieron empatar el índice de precio al consumidor, pero "con una caída del PBI de casi 8 puntos y una brutal recesión".



En tanto, las proyecciones para 2024 prevén que este sea el séptimo año consecutivo donde, en promedio, los salarios pierdan. "Los fuera de convenio van a perder contra la inflación: 189% de ajuste contra una inflación estimada de 211%. El escenario en 2024 es muy preocupante porque por un lado, a nivel salarial, se puede dar como vemos la tendencia, el séptimo año de pérdida de salarios contra la inflación. Si esto no llegara a suceder, según insinúa el mercado, será porque las empresas en lugar de definir una pauta salarial tendrán que decidir si mantienen o no a su dotación de personal o empiezan con algún despido selectivo”, afirmó el CEO de la consultora, Matías Ghidini. (Ámbito)